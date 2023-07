Błachowicz rozżalony po walce. Powiedział, co sądzi o werdykcie sędziów

W klatce spotkało się dwóch byłych mistrzów UFC. I choć walka była wyrównana, to Jan Błachowicz, były posiadacz pasa dywizji półciężkiej, przegrał na punkty z Alexem Pereirą, dawnym czempionem wagi średniej. Przegrał, choć nie wszyscy zgadzają się z werdyktem sędziów. Łukasz "Juras" Jurkowski, komentator Polsatu oraz szwagier Błachowicza, twierdzi, że Polak został przekręcony. Ale podobne zdanie ma Dominik Durniat.

"To nie była ładna walka do oglądania, ale ani to, ani zmęczenie nie jest/nie powinno być punktowane w MMA. Druga runda była niepokojąca, ale po walce byłem spokojny o to, że pierwsza i trzecia runda dla Jana" - napisał na Twitterze. Z kolei Anthony Smith, zawodnik UFC, w studiu ESPN widział remis.

Jan Błachowicz był wycieńczony, ale walczył jak lew. O wyniku musieli zadecydować sędziowie

A co po walce miał do powiedzenia Błachowicz?

Błachowicz, jak to Błachowicz, nie szukał wymówek, ani kontrowersji. Nie zgodził się z werdyktem, ale zachował pokorę i klasę.

- Moje odczucia na gorąco? Wygrałem. Tak czułem, tak i jak mój narożnik oraz hala w Salt Lake City. Ale co mam teraz zrobić? Rzucać mięsem? To już nic nie da. Może za dużo sił zużyłem w 1. rundzie? Napaliłem się na poddanie mataleo. Może muszę coś zmienić w przygotowaniach, żeby tego zdrowia była więcej? Jest jak jest. Muszę teraz z tym żyć. Zabrakło konsekwencji i zdrowia, najnormalniej w świecie. Są takie walki, że czuję się bardzo dobrze, a są takie, że czasem sił brakuje. I nad tym muszę teraz pracować - mówił na antenie Polsatu.

- A czy Pereira faktycznie tak mocno bije? - dopytywali dziennikarze.

- Nie miał kowadła w łapie, tak jak głosiła legenda. Poczułem może jeden prawy prosty w trzeciej rundzie i kilka kopów - odparł Janek.

- A jak noga i nos? - spytał Igor Marczak.

- Noga boli, ale nic poważnego się nie stało. Dwa, trzy dni będę kuśtykał, ale przynajmniej na lotnisku będę miał pierwszeństwo. A nos nie jest złamany, tylko rozcięty. Cztery szwy - odparł konkretnie Błachowicz.

Błachowicz poniósł 10. porażkę w karierze i choć sytuacja w dywizji półciężkiej jest bardzo zagmatwana, to trudno przypuszczać, by w najbliższym czasie Polak mógł zaatakować pas. Ten zaszczyt przypadnie pewnie Brazylijczykowi, byłemu mistrzowi wagi średniej (do 84 kg). Pereira, który w dniu walki paradoksalnie ważył 100 kg, więc nieco więcej niż Polak, teraz - niemal na pewno - zawalczy o pas z Jirim Prohazką, który kilka miesięcy zwakował pas, po tym jak odniósł poważną kontuzję. I to właśnie Czech odebrał pas Gloverovi Teixeirze, który... zakończył panowanie Błachowicza.