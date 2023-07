Potwierdziło się najgorsze. Nowy nabytek Realu kontuzjowany. Wraca do Madrytu

Real Madryt przebywa obecnie w Stanach Zjednoczonych, gdzie przygotowuje się do kolejnego sezonu. Wicemistrzowie Hiszpanii rozegrali już dwa sparingi - najpierw w Kalifornii pokonali 3:2 AC Milan, a następnie w Houston triumfowali 2:0 z Manchesterem United. Przed nimi jeszcze dwa spotkania. W sobotę, 29 lipca zmierzą się z FC Barceloną. Na kilka godzin przed rozpoczęciem starcia, z kadry Realu dobiegły niepokojące informacje.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Arda Guler kontuzjowany. Badania wykazały uraz kolana. Turek wraca do Madrytu

Razem z drużyną do USA poleciał jej nowy nabytek, utalentowany Arda Guler, o którego zespół Carlo Ancelottiego toczył zacięty pojedynek z Barceloną. Ostatecznie Turek trafił na Santiago Bernabeu za około 20 mln euro, nie wliczając w tę kwotę podatków, dodatków "w pakiecie" czy też klauzuli przy odsprzedaży.

Wielki powrót w derbach w ekstraklasie. Cztery minuty wstrząsnęły rywalem [WIDEO]

Piłkarz nie miał jeszcze okazji zadebiutować w nowej drużynie, a na domiar złego już doznał kontuzji, o czym media informowały przed meczem z Milanem. Od około tygodnia Guler trenował indywidualnie, a w kuluarach mówiło się o lekkim urazie prawej nogi. Wskazywano, że nadwyrężył mięsień. Teraz klub przekazał nowe wieści i to mało optymistyczne.

Okazało się, że Turek ma problemy z kolanem i jak na razie nie wiadomo, ile potrwa jego rekonwalescencja. "Po przeprowadzonych badaniach zdiagnozowano u niego kontuzję w łąkotce przyśrodkowej prawego kolana. Zawodnik wróci do Madrytu w ciągu najbliższych kilku godzin, aby kontynuować wyznaczone leczenie" - czytamy w oficjalnym komunikacie na stronie klubu.

"Marca" dodaje, że jak na razie nie wiadomo, czy doszło do uszkodzenia chrząstki. Jeśli tak, to konieczna może być operacja. Póki co jednak piłkarz wraca do stolicy Hiszpanii, by poddać się rehabilitacji, a w planach nie ma zabiegu.

Arda Guler wielką nadzieją Realu Madryt

Arda Guler to jeden z największych talentów tureckiego futbolu. Mimo młodego wieku (18 lat) w listopadzie 2022 roku zadebiutował już w seniorskiej reprezentacji, a przecież zaledwie kilka miesięcy wcześniej grał w kadrze do lat 17. Wielu ekspertów porównuje jego styl gry do Mesuta Ozila - podobnie jak były zawodnik Realu występuje na pozycji "10". Ostatnie dwa sezony Guler spędził w pierwszej drużynie Fenerbahce. W poprzednich rozgrywkach w 20 meczach strzelił 4 gole i zanotował tyle samo asyst. Dorobek mógłby być jeszcze bardziej imponujący gdyby nie fakt, że podstawowym zawodnikiem stał się dopiero w drugiej części sezonu.

Więcej treści sportowych na stronie głównej Gazeta.pl.

Słynny napastnik ma nowy klub. Padło słynne "here we go"

Tym samym Guler będzie mógł śledzić zmagania Realu w USA jedynie sprzed telewizora. Na zakończenie tournée madrytczycy zmierzą się z Juventusem. To starcie odbędzie się w czwartek 3 sierpnia.