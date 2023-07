Ancelotti w szoku po El Clasico. "Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego"

- Pięć stuprocentowych okazji. I żadnego gola. Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego. Dobrze, że stało się to w sparingu - powiedział trener Realu Madryt - Carlo Ancelotti - chwilę po tym, jak jego drużyna przegrała 0:3 w meczu towarzyskim z Barceloną.

W całym spotkaniu Real oddał aż 22 strzały, w tym siedem celnych. Drużyna Ancelottiego miała też rzut karny, a mimo to nie zdobyła bramki. Wicemistrzom Hiszpanii brakowało skuteczności, a rzut karny zmarnował Vinicius Jr.

- Zagraliśmy naprawdę dobrze. Mieliśmy sporo okazji, dobrze poruszaliśmy się po boisku. Problemem jest wynik. Brakowało nam wykończenia, graliśmy źle przy stałych fragmentach gry. To boli, ale staram się myśleć o tym, co było pozytywne - powiedział Ancelotti.

- Momentami miałem wrażenie, że w bramce Barcelony stał mur. Trudno mi skomentować to, co się stało. Przechodzimy pewne przemiany i musimy się przystosować do nowego stylu gry. Musimy dalej ciężko pracować - dodał.

- Naprawdę uważam, że nie zagraliśmy źle. Momentami brakowało nam szczęścia. To młoda drużyna, która musi jeszcze sporo się nauczyć. Ale spokojnie, w lidze będziemy skuteczniejsi - zakończył włoski szkoleniowiec.

Był to trzeci sparing Realu, który poniósł pierwszą porażkę. Wcześniej drużyna Ancelottiego pokonała Milan (3:2) i Manchester United (2:0). Przed rozpoczęciem sezonu Real zagra jeszcze z Juventusem.

Pierwszą kolejkę La Liga drużyna Ancelottiego rozegra 12 sierpnia. Wicemistrzowie Hiszpanii zaczną sezon od wyjazdowego meczu z Athletikiem Bilbao.