Xavi zaapelował po El Clasico. Stanowcze żądanie do Laporty

FC Barcelona obecnie bierze udział w tournee po Stanach Zjednoczonych. Klub na początku tego wyjazdu miał problem z tajemniczym wirusem, co sprawiło, że nie mógł zagrać z Juventusem, a następnie przegrał z Arsenalem 3:5. W nocy z soboty na niedzielę Barcelona pokonała jednak Real Madryt.

Barcelona wygrywa El Clasico. Xavi korzysta z okazji. Chce transferów

I cóż to było za zwycięstwo! Barcelona zagrała bardzo dobre spotkanie i całkowicie zdominowała swoich rywali. Nie wszyscy zawodnicy zagrali świetnie, ale kibice obecni na stadionie nie mieli na co narzekać. Ostatecznie mistrz Hiszpanii wygrał z Realem aż 3:0. To doskonały wynik, który robi jeszcze większe wrażenie, gdy weźmie się pod uwagę, że wielu podopiecznych Xaviego dopiero co mierzyło się z wirusem.

Szkoleniowiec Barcelony postanowił skorzystać z nadarzającej się okazji i w trakcie pomeczowej konferencji prasowej zaapelował o kolejne transfery. To wszystko połączył z wypowiedzią o Dembele. Niedawno pojawiły się plotki, że reprezentant Francji może trafić do Paris Saint-Germain.

- Ousmane Dembele ma potencjał, żeby być najlepszym na świecie. Dla mnie jest kluczowym zawodnikiem. Jest szczęśliwy, na takiego wygląda. Daje mi pewność siebie. Tyle że nie kontrolujemy rynku. Decyzja należy do zawodnika. (...) Obyśmy się bardziej wzmocnili. Mamy braki. Rządzący to wiedzą i prezydent to wie. Mimo wyniku i wynikającej z niego euforii potrzebujemy czegoś więcej - apelował Xavi do władz Barcelony.

Przed mistrzem Hiszpanii ostatni sparing w USA. Zagra w nim z AC Milanem. Potem podopieczni Xaviego rozegrają jeszcze spotkanie z Tottenhamem o trofeum Gampera i będą czekać na rozpoczęcie sezonu 2023/24. Rozgrywki La Liga zainaugurują wyjazdowym meczem z Getafe, który zaplanowany jest na niedzielę 13 sierpnia.