Katastrofa na starcie sezonu Ekstraklasy. Kibice wściekli na klub. "Żenada"

Radomiak Radom jest jednym z najbardziej aktywnych polskich klubów w letnim oknie transferowym. Do zespołu Mariusza Lewandowskiego dołączył Jan Grzesik z Warty Poznań, Rafał Wolski z Wisły Płock, Pedro Henrique z portugalskiego Farense czy Michał Kaput z Piasta Gliwice. Radomiak zaczął sezon od zwycięstwa 2:0 nad Górnikiem Zabrze po golach Henrique i Wolskiego.

REKLAMA

Zobacz wideo "FIFA" odchodzi do przeszłości. Powstało "EA Sports FC 24"

Problemy organizacyjne Radomiaka na starcie sezonu. Doszło do ataku hakerów

Rywalem Radomiaka w drugiej kolejce ekstraklasy będzie Lech Poznań. Jednocześnie będzie to drugi mecz wyjazdowy tej drużyny w sezonie. Dobre rozpoczęcie rozgrywek sprawiło, że zapotrzebowanie na bilety na domowe starcie z Cracovią w trzeciej kolejce znacząco wzrosło. W miniony czwartek miała ruszyć sprzedaż internetowa. No właśnie, miała, bo ostatecznie nie ruszyła ze względu na przeciążony serwer na stronie klubu. "Zarówno Klub, jak i MOSiR walczą o najszybsze rozwiązanie problemu" - informował Radomiak w mediach społecznościowych.

W piątek 28 lipca klub postanowił wdrożyć nowy system sprzedaży i poinformował o przejściu na "własny, niezależny system". Z czego wynikały problemy z poprzednim systemem? Portal weszlo.com podaje, powołując się na stanowisko Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, że doszło do ataku hakerskiego. W to jednak fani Radomiaka nie chcą wierzyć. W związku z problemami związanymi z kupnem biletu online kibice udali się do Galerii Słonecznej. Tam była jednak ogromna kolejka.

"Skandal", "trzeci świat", "żenada, banda nieudaczników", "czy ten MOSiR musi robić z miasta cyrk oraz pośmiewisko", "organizacyjnie Radomiak Radom" - to treść części wpisów opublikowanych przez fanów Radomiaka w mediach społecznościowych. Spotkanie Radomiaka Radom z Lechem Poznań odbędzie się w niedzielę 30 lipca o godz. 17:30. Pierwsze domowe starcie radomian w sezonie jest zaplanowane na 5 sierpnia i godz. 20:00.