Skandal w Kazachstanie. Kibice Legii w roli głównej. Interweniowała policja [WIDEO]

Nie tak Legia Warszawa wyobrażała sobie pierwsze spotkanie w tegorocznej edycji Ligi Konferencji Europy. Kiedy w 48. minucie meczu Ordabasy prowadziło już 2:0, wydawało się, że polski zespół poniesie kolejną kompromitującą porażkę w europejskich pucharach. Na szczęście bramki Pekharta i Kramera pozwoliły doprowadzić do remisu i niejako uspokoić fanów warszawskiego zespołu. Jak się okazuje, emocji nie brakowało im już przed meczem.

Dantejskie sceny w Kazachstanie. Kibice Legii zaatakowali fanów Ordabasy. Interweniowała policja

Kilkanaście godzin temu w sieci pojawiło się wideo, podczas którego widać bójkę pomiędzy fanami Legii a kazachskiego zespołu. Jak podaje sports.kz, scysja zaczęła się tuż przed rozpoczęciem spotkania, kiedy kibice polskiej drużyny zbliżali się na stadion. Z nieznanych przyczyn rzekomo zaatakowali fanów rywala, którzy zaczęli w popłochu uciekać. Do Kazachstanu przyleciało ok. 150 fanatyków Legii.

Niedługo później oficjalne oświadczenie w tej sprawie zamieścił komisariat policji w Szymkencie, który uważa, że pomiędzy kibicami doszło jedynie do utarczki słownej. Podczas materiału widać jednak dokładnie, że doszło do rękoczynów. "Przed rozpoczęciem meczu, około godziny 20:30, doszło do utarczki słownej pomiędzy kibicami obu drużyn. Policjanci, którzy pilnowali porządku publicznego, zareagowali na czas. W rezultacie sytuacja konfliktowa została wyeliminowana" - przekazano.

Skandaliczne sceny miały również miejsce w końcówce samego meczu, kiedy piłkarze Kosty Runjaicia doprowadzili do wyrównania. Nagle fani Ordabasy zaczęli rzucać na murawę różne przedmioty, przez co spotkanie zostało chwilowo przerwane. - Na trybunach zrobiło się trochę dziko. Inaczej tego nie można nazwać, bo rzucanie kamieni czy butelek to jest po prostu dzicz - powiedział po meczu Rafał Augustyniak.

Rewanżowe spotkanie II rundy kwalifikacji Ligi Konferencji Europy pomiędzy Legią a Ordabasy odbędzie się w czwartek 3 sierpnia o godzinie 21 w Warszawie.