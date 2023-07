Chcieli zatrudnić Santosa. Nie udało się. Szybko znaleźli innego trenera. Ogłaszają

W zeszłym tygodniu światowe i polskie media obiegła szokująca informacja o zainteresowaniu Al-Shabab Fernando Santosem. Selekcjoner reprezentacji Polski miał być głównym kandydatem do objęcia zespołu z Arabii Saudyjskiej, ale szybko zadeklarował, że nigdzie się nie wybiera. Dziennikarze wskazywali, że Saudyjczycy obserwują jeszcze kilku znanych trenerów, ale finalnie wybór nie padł na żadnego z nich.

Nie wzięli Fernando Santosa, ani innego znanego szkoleniowca. Al-Shabab ma nowego trenera

Poza Fernando Santosem w gronie kandydatów do objęcia Al-Shabab wskazywani byli m.in. Christophe Galtier (wcześniej PSG), Philippe Clement (ostatnio AS Monaco), czy Oliver Glasner (do niedawna trener Eintrachtu Frankfurt). Finalnie Saudyjczykom nie udało się zatrudnić żadnego z nich i w czwartek ogłosili nazwisko nowego szkoleniowca.

Został nim Marcel Keizer, który od czerwca pozostawał bez pracy po odejściu z klubu Al-Jazira z Abu Zabi, w którym pracował od 2019 roku. Wcześniej szkoleniowiec był znany na europejskim rynku, ponieważ prowadził Ajax Amsterdam i Sporting Lizbona. W Abu Zabi prowadził zespół aż przez 125 spotkań i najwyraźniej spodobały mu się kraje arabskie. W sezonie 2020/21 wygrywał nawet ligę Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Holenderski szkoleniowiec dobrze zna tamtejszy rynek i sposób gry, więc wybór wydaje się logiczny. Niewykluczone również, że żaden z bardziej znanych trenerów nie chciał przyjść do Al-Shabab. Klub nie należy do czwórki najbogatszych w Arabii Saudyjskiej i ściąga wielkich gwiazd, jak konkurencja.

W byłym klubie Grzegorza Krychowiaka Marcel Keizer spotka głównie zawodników z Arabii Saudyjskiej, ale nie brakuje w nich znanych nazwisk. Przede wszystkim chodzi o Evera Banegę, który w przeszłości grał m.in. w Valencii i Sevilli. Keizer w Al-Shabab zadebiutuje już w piątek 28 lipca, ponieważ jego zespół zmierzy się w Al-Nassr w pierwszej kolejce Arabskim Pucharze Mistrzów Klubowych.