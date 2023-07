Koniec gry ukraińskiej drużyny w Warszawie. Znaleźli nowy stadion na europejskie puchary

Szachtar Donieck w poprzednim sezonie rozgrywał mecze Ligi Mistrzów i Ligi Europy na stadionie warszawskiej Legii. Miało to oczywiście związek z trwającą wojną w Ukrainie. Mistrzowie kraju są zmuszeni do gry na innych obiektach już od 2014 roku, kiedy stadion Szachtara został zniszczony w trakcie rosyjskiego ataku na Donbas.

Szachtar Donieck postawił na grę w Hamburgu. To tam powalczą w Lidze Mistrzów

Z uwagi między innymi na odległość Warszawa była dogodną opcją dla drużyny z Ukrainy. Szachtar był zmuszony poszukać jednak innego stadionu do występów w Lidze Mistrzów. Wszystko dlatego, że Legia również może zakwalifikować się do fazy grupowej europejskich pucharów, a konkretnie Ligi Konferencji Europy. W poprzednim sezonie drużyna ze stolicy rozgrywała jedynie mecze ligowe, które odbywały się przez weekend. Starcia w pucharach są z kolei rozgrywane w tygodniu.

Okazało się, że wybór padł na Volksparkstadion, czyli stadion w Hamburgu. Występujące na nim Hamburger SV rywalizuje na zapleczu Bundesligi, więc obiekt ten może być w pełni dostępny dla Szachtara. Taką informację przekazał użytkownik BuckarooBanzai, specjalizujący się w tematyce ukraińskiej piłki. - Wiemy już, że Szachtar na 99,99 proc. nie zagra w Polsce. Wszystko wskazuje, że nowym miejscem będzie Hamburg - napisał.

Powołał się na słowa dyrektora strategicznego mistrzów Ukrainy. - Jurij Swiridow, dyrektor strategiczny klubu, w szczegółach: Stadion Narodowy jest zajęty na mecze kadry i koncerty, a na stadionie Legii gospodarze mogą wystąpić w fazie grupowej LKE: w Hamburgu nie ma europejskich pucharów, a samo miasto jest ogromne, liczy około 2 miliony ludzi, w statystycznie o zamożności wyższej, niż średnia UE: jest to miasto bardzo piłkarskie, ale miejscowe kluby występują na poziomie 2. Bundesligi, a ostatni raz LM goszczono tu 20 lat temu: lot z Rzeszowa do Hamburga trwa tylko półtorej godziny dłużej, niż do Warszawy - podsumował.

Szachtar Donieck pozna grupowych rywalki 31 sierpnia, kiedy odbędzie się oficjalne losowanie.