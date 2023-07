Sceny w Kazachstanie. Legia była o krok od blamażu. Wielkie emocje w końcówce

Dzięki zajęciu drugiego miejsca w lidze i wygraniu Pucharu Polski Legia Warszawa rywalizuje w eliminacjach do europejskich pucharów. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia zaczyna zmagania od drugiej rundy el. Ligi Konferencji Europy, gdzie mierzy się z kazachskim Ordabasy Szymkent. Legię przywitał ponad 40-stopniowy upał i takie warunki atmosferyczne były też w trakcie meczu. - Pogoda jest taka sama dla obu drużyn, jestem przekonany, że sobie z tym poradzimy. Jesteśmy przyzwyczajeni do wysokich temperatur, bo w Warszawie też jest ciepło - mówił Runjaić na przedmeczowej konferencji.

Legia wróciła z zaświatów. Choć było już fatalnie. Runjaić trafił ze zmianami

Pierwsze minuty w Kazachstanie opierały się głównie na grze fizycznej po obu stronach oraz próbach pressowania obrońców Legii przez Ordabasy. Legia próbowała zagrozić bramce rywali, natomiast nikt nie był w stanie pokonać bramkarza. Kazachowie wyszli na prowadzenie w 13. minucie po kuriozalnej sytuacji. Zaczęło się od długiego podania Mbodja z własnej połowy, a Sadovski skorzystał ze złego ustawienia Pankova i wyszedł praktycznie sam na sam z Tobiaszem. Bramkarz Legii nie był najlepiej ustawiony, więc gracz Ordabasów go przelobował.

Legia starała się grać kombinacyjnie i szukała okazji na wyrównanie. W 28. minucie Gual zagrał piłkę prostopadłą do Pekharta. Czech mógł uderzyć na bramkę, ale wolał się odwdzięczyć Hiszpanowi za podanie. Jego zagranie było z kolei bardzo niedokładne. W trakcie pierwszej połowy uderzeń próbowali Kun czy Jędrzejczyk, ale bezskutecznie. Legia miała przewagę w posiadaniu piłki, natomiast nie zrobiła z tego pożytku.

Druga część zaczęła się dla Legii najgorzej, jak tylko mogła. Ordabasy zagrywały piłkę z rzutu rożnego, a najlepiej w polu karnym odnalazł się Mbodj, wbiegając między Jędrzejczyka a Pankova. Kazachowie mogli strzelić trzeciego gola w 55. minucie, gdy Islamkhan oszukał Wszołka, ale jego lob zatrzymała poprzeczka. Znów można było mieć pretensje do ustawienia Tobiasza. W 62. minucie Runjaić postanowił zareagować, wpuszczając na boisko Baku oraz Elitima.

I to właśnie akcja tego pierwszego dała Legii trafienie kontaktowe. Były gracz Warty zagrał prostopadle do Guala, a Hiszpan świetnie obsłużył wbiegającego Pekharta. W 70. minucie mogło być 2:2, ale uderzenie Wszołka okazało się niecelne. Po stronie Legii można było się przyczepić do tego, że akcje często były spowalniane przez grę do tyłu bądź w poprzek. Później na boisku pojawił się Kramer, który w 86. minucie idealnie wykończył zagranie od Wszołka.

Pod koniec meczu doszło też do sporej kontrowersji, gdy Augustyniak zatrzymał jednego z zawodników rywali. Brak decyzji o rzucie karnym dla Ordabasów wywołał wściekłość kibiców gospodarzy, którzy zaczęli wrzucać na murawę różne przedmioty. Spotkanie udało się dograć do końca, a Legia zagra w rewanżu u siebie z zachowanym statusem quo.

Rewanżowe spotkanie między Legią a Ordabasami w II rundzie el. LKE odbędzie się w czwartek 3 sierpnia o godz. 21:00. Wicemistrzowie Polski nie zagrają meczu w ramach drugiej kolejki ekstraklasy z Cracovią, ponieważ władze ligi zgodziły się na zmianę terminu.