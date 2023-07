"Grealish zalicza hat-tricka". Piłkarz nie wytrzymał. "Ile g*wna można pisać?"

Jack Grealish przeżywa najlepszy czas w karierze. Z Manchesterem City triumfował w Lidze Mistrzów, Premier League i Pucharze Anglii. Odkąd zdobył on potrójną koronę, brytyjskie media co i rusz dostarczają zdjęcia oraz filmy z doskonale bawiącym się piłkarzem. Po wielkim sezonie Anglik odpalił wrotki i świętował na całego. Na kadrach widać, jak Grealish tańczy i pije alkohol, a tabloidy nie odstępują go na krok.

Jack Grealish skrytykował artykuł "The Sun". "Ile g*wna można pisać o mnie"

W przerwie międzysezonowej 27-latek udał się na wakacje na słoneczną Ibizę. Tam nie żałował sobie wizyt na hucznych imprezach. Ostatnio przyłapano go w towarzystwie pięknej kobiety. Tabloid "The Sun" ustalił, że dziewczyna, z którą uchwycono Grealisha, ma na imię Dolly i jest stewardessą brytyjskich linii lotniczych British Airways. Dziennikarze portalu zasugerowali, że Anglik wdał się w romans, ale artykuł nie spodobał się Grealishowi, który stanowczo zareagował na plotki.

- Ile g*wna można pisać o mnie. Kobieta była na wieczorze panieńskim w klubie i poprosiła mnie o zdjęcie, więc się zgodziłem. Co to za nagłówek? Jeśli odmówiłbym, nazwalibyście mnie aroganckim i niegrzecznym, ale jak zrobiłem sobie zdjęcie, to taki jest nagłówek? - pytał ironicznie na Instagramie.

Nagłówek, do którego nawiązał piłkarz, został zatytułowany "Grealish zalicza hat-tricka, przytulając trzecią kobietę na wakacjach". Warto dodać, że od wielu lat wybranką zawodnika Manchesteru City jest Sasha Attwood.