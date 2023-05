Tak wyglądała "feta" PSG. Obraz nędzy i rozpaczy

Sezon 2022/2023 jest dla Paris Saint-Germain co najmniej trudny. Mimo to podopiecznym Christophe'a Galtiera udało się sięgnąć po mistrzowski tytuł na jedną kolejkę przed zakończeniem rywalizacji. Leo Messiemu i spółce do szczęścia wystarczył remis 1:1 w sobotnim, wyjazdowym meczu z RC Strasbourg, co dało stołecznemu zespołowi już jedenasty tytuł mistrzowski.

Tym samym ekipa z Parc des Princes wyszła na prowadzenie w klasyfikacji krajowych mistrzów. Dzięki triumfowi w sezonie 2022/2023 paryżanie wyprzedzili legendarne Saint-Etienne, które w swojej gablocie ma 10 pucharów za triumf w Ligue 1.

Kibice zawiedli. Praktycznie nikt nie przywitał piłkarzy

Mimo zdobycia historycznego tytułu, kibice PSG w sobotni wieczór zawiedli. Gdy Kylian Mbappe wraz z kolegami wylądowali na lotnisku w Paryżu, przywitało ich tylko trzech fanów stołecznej drużyny. Tym samym nie miała miejsca żadna spontaniczna feta, która zdarzyłaby się w przypadku każdego innego klubu piłkarskiego w Europie.

Z sytuacji na lotnisku w Paryżu w mediach społecznościowych szydzą fani innych zespołów. W szczególności oberwało się grupom kibicowskim PSG, które postanowiły nie wystawiać swojej "delegacji". Ma to jednak związek z dużym niezadowoleniem fanów, którzy przede wszystkim narzekają na występy swoich ulubieńców w europejskich pucharach.

Lens obroniło wicemistrzostwo

Za plecami PSG, na dwie kolejki przed końcem rywalizacji w Ligue 1 trwała jeszcze walka o wicemistrzostwo kraju. RC Lens z trzema Polakami w składzie, dzięki triumfowi z 3:0 z Ajaccio, zdołało uciec rywalom z Marsylii, co dało im największy sukces od wielu lat. Przemysław Frankowski i spółka zdołali też zapewnić sobie awans do Ligi Mistrzów.