Ronaldo założył absurdalnie drogi zegarek. Jest wart miliony. Pozował w nim z Mikem Tysonem

Cristiano Ronaldo podpisał pod koniec ubiegłego roku kontrakt z Al-Nassr. Pięciokrotny zdobywca Złotej Piłki został tym samym najlepiej opłacanym sportowcem na świecie. Nowy klub 38-latka zobowiązał się, że do końca czerwca 2025 będzie płacił mu 200 milionów euro rocznie. Portugalczyk może w Arabii Saudyjskiej liczyć na wszystkie możliwe luksusy. Stać go również praktycznie na każdą rzecz, jakiej zapragnie. Nie inaczej jest z zegarkami. W jednym z nich pojawił się ostatnio na gali bokserskiej.

Cristiano Ronaldo pojawił się na gali boksu w absurdalnie drogim zegarku. Ponad 6 milionów złotych na ręku

W niedzielę w Diriyah Arena w Arabii Saudyjskiej odbyła się gala boksu, którą zwieńczyło starcie gwiazdy YouTube'a Jake'a Paula z Tommym Furym. Gościem specjalnym tego wydarzenia był właśnie Cristiano Ronaldo, który pojawił się na trybunach wspólnie z Mikiem Tysonem. Fotografia obu panów wzbudziła ogromne zainteresowanie w sieci, a rzeczą, na którą szczególnie zwrócono uwagę, był zegarek piłkarza. Na jego ręku znajdował się bowiem Franck Muller Cintree Curvex Tourbillon 0001, który kosztuje około 1,5 milionów dolarów, co w przeliczeniu na złotówki daje 6,6 mln.

Nie był to jednak najdroższy zegarek w kolekcji Portugalczyka. Jego Girard Perregaux Planetarium Tri-Axial jest wyceniany na 1,7 milionów dolarów. Ponadto Ronaldo jest ambasadorem firmy Jacob & Co, która stworzyła dla niego wyjątkowy zegarek, na którego tarczy widnieje moment strzelenia gola głową dla Realu Madryt w meczu przeciwko Manchesterowi United. Tuż po jego przenosinach do Arabii Saudyjskiej spółka stworzyła dla niego specjalny "Caviar Flyin Tourbillon", aby uczcić transfer. Zegarek jest wykonany z 18-karatowego białego złota, a dodane są do niego elementy zielonych kamieni szlachetnych Tsavoryt, symbolizujących barwy arabskiego kraju.

Po przenosinach do Azji Cristiano Ronaldo rozegrał już pięć meczów w rozgrywkach Saudi Pro League, w których strzelił osiem goli. Jest na czwartym miejscu w klasyfikacji strzelców, a do prowadzącego, klubowego kolegi Andersona Talisci traci pięć trafień. Al Nassr po 18. kolejkach zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z dorobkiem 43 punktów. Następne spotkanie piłkarze Rudiego Garcii rozegrają w piątek, 3 marca z Al Batin.