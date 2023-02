Lewandowski bez szans na prestiżowe trofeum. Zero złudzeń. Faworyt jest jeden

17 października Karim Benzema odebrał najbardziej prestiżowe trofeum indywidualne w piłce nożnej za 2022 rok. Francuz był bezwzględnie głównym faworytem do zwycięstwa ze względu na statystyki oraz sukcesy jego Realu Madryt podczas całego sezonu. Robert Lewandowski zajął w ubiegłorocznym plebiscycie czwarte miejsce i mało prawdopodobne, aby poprawił wynik w tym roku.

REKLAMA

Zobacz wideo Granerud wreszcie zabrał głos. Tak tłumaczy słowa o parodii

Leo Messi głównym faworytem do zdobycia Złotej Piłki. Robert Lewandowski? Daleko

Ligowe rozgrywki LaLiga przebiegają dla FC Barcelony książkowo. Są liderem tabeli i nad drugim Realem Madryt mają aż siedem punktów przewagi. Niestety, prawda jest brutalna, niewiele osób zwraca uwagę na ligę hiszpańską w porównaniu do Ligi Mistrzów, w której Lewandowskiego już w tym sezonie nie zobaczymy. Podobnie zresztą jak w Lidze Europy. - Bez europejskiej piłki przez resztę sezonu. Jeśli Lewandowski nie wystrzeli kosmiczną formą w najbliższych miesiącach, to może zapomnieć o triumfie w plebiscycie Złotej Piłki - poinformowali dziennikarze goal.com.

Nie będzie miał na to okazji przez najbliższe dni, o czym napisano na portalu. - Doznał kontuzji ścięgna podkolanowego w ostatnim meczu przeciwko Almerii, która wyklucza go z gry z najbliższych spotkań. Nie pomoże mu to w powrocie do czołówki - zakomunikowano.

Lewandowski nie spełnił również oczekiwań podczas mistrzostw świata w Katarze. Reprezentacja Polski zakończyła rywalizację w 1/8 finału, przegrywając z Francuzami, natomiast 34-latek strzelił podczas tej imprezy zaledwie dwa gole.

Więcej podobnych treści znajdziesz na Gazeta.pl

Niepodważalnym faworytem do zdobycia Złotej Piłki jest najlepszy zawodnik ubiegłorocznych MŚ Leo Messi. - Messi podnoszący Puchar Świata FIFA prawdopodobnie pozostanie obrazem definiującym obecny sezon - napisano na portalu.

Tuż za Argentyńczykiem w rankingu znajduje się jego klubowy kolega Kylian Mbappe. - Rewanż z Bayernem Monachium będzie kluczowy. Jeśli uda mu się odwrócić losy tej konfrontacji to może przekona wszystkich, że jest godny tytułu najlepszego piłkarza świata- komentowali dziennikarze goal.com.

Klasyfikacja Złotej Piłki według portalu goal.com:

1. Leo Messi (PSG),

2. Kylian Mbappe (PSG),

3. Erling Haaland (Manchester City),

4. Marcus Rashford (Manchester United),

5. Vinicius Junior (Real Madryt),

6. Robert Lewandowski (FC Barcelona),

7. Chwicza Kwaracchelia (Napoli),

8. Victor Osimhen (Napoli),

9. Casemiro (Manchester United),

10. Jamal Musiala (Bayern Munich).

Triumfator 67. plebiscytu Złotej Piłki zostanie ogłoszony pod koniec 2023 roku. Na ten moment nie jest znana dokładna data ceremonii.