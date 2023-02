Zaskakujące słowa Scaloniego o Messim. Mówił o następnym mundialu

Zwycięstwo w katarskich mistrzostwach świata było znakomitym podsumowaniem kariery Leo Messiego. Niedługo po finale z Francją, światowe media zaczęły się zastanawiać, czy z kompletem piłkarskich trofeów doskonały Argentyńczyk nie zdecyduje się na rezygnację z gry w reprezentacji. Selekcjoner zespołu z Ameryki Południowej Lionel Scaloni bierze taki scenariusz pod uwagę, choć liczy, że gwiazda światowego futbolu wystąpi także w kolejnych międzynarodowych turniejach.

Scaloni liczy na Messiego. "Drzwi są otwarte"

44-letni Lionel Scaloni to jedna z ciekawszych postaci w selekcjonerskim świecie. Argentyńczyk w swojej trenerskiej karierze prowadził jedynie pierwszą i młodzieżową reprezentację swojego kraju, sięgając w grudniu ubiegłego roku po najważniejsze trofeum. Nie bez powodu więc były piłkarz m.in. Atalanty liczy, że uda mu się namówić Leo Messiego do kontynuowania gry w barwach narodowych.

- Jestem dumny, że mam przyjemność pracować z Messim i rozmawiać z nim twarzą w twarz. Teraz najważniejszą kwestią dla nas jest to, czy będzie nadal grał. Czy w reprezentacji? Drzwi są otwarte. Jeśli nie będzie chciał, to poszukamy alternatywy. Ja mam nadzieję, że pojedzie na kolejne mistrzostwa świata. Widzę go tam. Ale przede wszystkim myślę o awansie - powiedział Scaloni w trakcie gali FIFA The Best.

W najbliższym czasie celem reprezentacji Argentyny będzie obrona zwycięstwa w Copa America, wygranego przez podopiecznych Scaloniego w 2021 roku. W turnieju udział wezmą najlepsze zespoły z Ameryki Południowej oraz sześć zespołów ze strefy Concacaf, które wezmą udział w kontynentalnych eliminacjach.

Sam Leo Messi, mimo 35 lat na karku, nadal jest jednym z czołowych zawodników w europejskim futbolu. W barwach PSG w sezonie 2022/2023, w 28 występach, udało mu się zdobyć 17 goli i zanotować 16 asyst.

