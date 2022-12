"Największy kontrakt w historii futbolu". Kosmiczne zarobki Ronaldo w nowym klubie

Cristiano Ronaldo od 22 listopada pozostawał bez klubu, po tym, jak Manchester United zerwał z nim kontrakt. Portugalczyk był łączony z wieloma klubami, ale finalnie wybrał występujące w lidze saudyjskiej Al-Nassr. 37-latek mógł trafić do Arabii Saudyjskiej już przed początkiem sezonu 22/23, ale nie był zainteresowany tym poziomem sporotwym. Jednak możliwości finansowe władz klubu pozwoliły zagwarantować Ronaldo gigantyczny kontrakt, którego świat futbolu jeszcze nie widział.

Cristiano Ronaldo podpisuje kontrakt z Al-Nassr i rozbija bank. 10 razy więcej niż w Manchesterze United

Cristiano Ronaldo od lat był jednym z najlepiej zarabiających piłkarzy na świecie, ale po podpisaniu kontraktu z Al-Nassr znacznie zwiększy swoje wynagrodzenie. Portugalczyk w Manchesterze United zarabiał 19 milionów euro rocznie, a w saudyjskim klubie otrzyma ponad 10 razy więcej. Nowy klub 37-latka zapłaci mu 200 milionów euro rocznie, a jego umowa będzie ważna do 30 czerwca 2025 roku.

"To największy kontrakt w historii futbolu" - informuje dziennikarz Fabrizio Romano, który potwierdził, że na wynagrodzenie Ronaldo złoży się wiele czynników. Za samą grę w piłkę 37-latek otrzyma 75 milionów euro rocznie, ale umowa obejmuje jeszcze działania handlowe. Piłkarz stanie się twarzą wielu kampanii reklamowych klubu i całej Arabii Saudyjskiej. Może on nawet zostać ambasadorem kandydatury kraju do zorganizowania mistrzostw świata w 2030 roku.

Według listy opublikowanej w maju przez magazyn "Forbes" najlepiej zarabiającym piłkarzem na świecie był Lionel Messi, który inkasował 133 miliony dolarów rocznie za wszystkie działania biznesowe. Cristiano Ronaldo zajmował trzecie miejsce i jego roczne zarobki miały sięgać 113 milionów dolarów.

- Tworzy się historia. To podpis, który nie tylko zainspiruje nasz klub do osiągnięcia jeszcze większych sukcesów, ale zainspiruje naszą ligę, nasz naród i przyszłe pokolenia, chłopców i dziewcząt, aby byli najlepszą wersją samych siebie - pisał nowy klub Ronaldo w oficjalnym komunikacie.

Prawdopodobnie Cristiano Ronaldo pierwszy mecz w barwach Al-Nassr rozegra 5 stycznia 2023 roku przeciwko Al-Ta'ee.