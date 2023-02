Drakońska kara dla sędziego za działalność na TikToku

Podobnie jak w innych europejskich krajach, we Włoszech sędziom piłkarskim można zacząć bardzo szybko. Najmłodsi arbitrzy zaczynają swoją przygodę jeszcze jako nastolatkowie, pracując przy dużo mniej istotnych turniejach, gdzie mogą zdobywać doświadczenie. Z takiej opcji skorzystał Alessandro Iuliano, który z biegiem lat nie poszedł jednak w kierunku, jaki wstępnie sobie założył.

Szkolenie i rozwój

23-letni Iuliano, znany również pod pseudonimem "arbitrino", swoją karierę zaczął w 2016 roku. Wówczas przyszło mu gwizdać pierwsze spotkania, głównie najniższych klas rozgrywkowych w rejonie Mestre. Z biegiem czasu jego przygoda zaczęła nabierać rozpędu, dzięki czemu Iuliano miał możliwość przejmować rolę arbitra w coraz ważniejszych rozgrywkach.

Przełom i wejście do mediów społecznościowych

Swoisty przełom przyszedł w 2020 roku, kiedy całą Europę ogarnęła pandemia koronawirusa. Korzystając z wolnego czasu i swojej pasji do sędziowania, a także za namową swoich przyjaciół, Iuliano zdecydował się rozpocząć przygodę z mediami społecznościowymi. Wówczas powstały jego konta na Instagramie i TikToku, gdzie zaczął działać pod pseudonimem "arbitrino".

W szczególności ważna dla młodego sędziego stała się działalność na TikToku. Platforma oparta na publikowaniu krótkich i treściwych filmików była bowiem idealnym miejscem na przedstawienie młodszym kibicom zasad futbolu i serii analiz sytuacji meczowych.

Kiedy futbol wrócił na dobre, Iuliano zaczął coraz częściej analizować sporne sytuacje z Serie A czy rozgrywek międzynarodowych, przedstawiając punkt myślenia kibiców podczas podejmowania określonych decyzji. To jednak zatrzymało jego sędziowską karierę.

Dwuletnie zawieszenie

Działalnością "arbitrino" szybko zainteresował się włoski związek sędziów, który postanowił uderzyć w rozpoznawalnego w sieci Iuliano. W związku z naruszeniem przez niego przepisów, w 2022 roku zawieszono go na pięć miesięcy, co wydawało się surową karą. Jak się jednak okazało, nie był to koniec problemów Iuliano. Jesienią jego zawieszenie zostało przedłużone o kolejne kilkanaście miesięcy, przez co nie będzie on mógł sędziować oficjalnych spotkań do czerwca 2024 roku.

Jednocześnie należy zauważyć, że włoscy działacze postąpili zgodnie z doskonale znanym arbitrom regulaminem. W nim zapisane jest, że żaden z sędziów nie może wypowiadać się publicznie na temat pracy innych, by nie powodować niepotrzebnych spięć.

Na ten moment nie wiadomo, czy "arbitrino" zostanie w przyszłości odwieszony. Powrót do sędziowania może w ogóle nie być dla niego opłacalny. W mediach społecznościowych obserwuje go bowiem ponad sto tysięcy użytkowników, co z pewnością ma wpływ na odpowiednią monetyzację.