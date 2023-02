Media: Michniewicz zaoferował się klubowi Premier League. "Ma historię w Polsce"

Czesław Michniewicz 31 stycznia 2022 roku został selekcjonerem reprezentacji Polski, z którą wygrał baraż kwalifikacyjny na mistrzostwa świata w Katarze (2:0 ze Szwecją). Na mundialu kadra wyszła z grupy, ale odpadła w 1/8 finału po porażce 1:3 z reprezentacją Francji. PZPN postanowił nie oferować selekcjonerowi nowego kontraktu, który wygasał 31 grudnia 2022 roku i od nowego roku pozostaje on bez pracy. Michniewicz był łączony z przejęciem szkockiego Aberdeen, ale finalnie nie podjął tam pracy. Najwidoczniej Wyspy Brytyjskie to mocno interesujący go kierunek, ponieważ zgłosił swoją kandydaturę do klubu Premier League.

Czesław Michniewicz w Premier League? Nie tym razem. "Brak doświadczenia"

Dziennikarz Benjy Nurick poinformował za pośrednictwem Twittera, że Czesław Michniewicz skontaktował się z Southampton, by wyrazić zainteresowanie posadą menadżera. Klub ze strefy spadkowej Premier League 12 lutego zwolnił Nathana Jonesa i rozważał zatrudnienie nowego szkoleniowca. W klubie z Saint Mary's Stadium gra obecnie środkowy obrońca Jan Bednarek, który na mistrzostwach świata był rezerwowym w drużynie Michniewicza.

Nurick podkreślił, że Michniewicz "ma historię bronienia klubów przed spadkiem w Polsce", ale brakuje mu doświadczenia w Premier League. Z tego powodu władze Southampton miały zdecydować, że odrzucą ofertę Polaka. Ponadto włodarze mają być "zadowoleni z tego, co mają z Sellesem". Hiszpański szkoleniowiec nie pracował nigdy jako samodzielny trener w futbolu seniorskim, ale zebrał doświadczenie w Premier League jako asystent. W pierwszym meczu jako trener tymczasowy wygrał 1:0 z Chelsea. Z tego powodu został zatrudniony na stałe. Warto podkreślić, że sezon na ławce trenerskiej Southampton rozpoczęło z Ralphem Hasenhuettlem, którego zwolniono 7 listopada. Po nim pracował Nathan Jones, a Ruben Selles jest już trzecim trenerem.

Czesław Michniewicz przed objęciem reprezentacji pracował jedynie w polskich klubach i reprezentacji Polski U-21. Jego największymi sukcesami są mistrzostwo Polski z Zagłębiem Lubin (06/07) i Legią Warszawa (20/21), Puchar Polski z Lechem Poznań (03/04) oraz Superpuchar Polski z Lechem Poznań (04/05) i Zagłębiem Lubin (07/08).