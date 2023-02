Właściciel Chelsea chce stworzyć kolejną piłkarską potęgę. 100 proc. udziałów

W ostatnich miesiącach, kibice na całym świecie mieli przyjemność nieco bliżej poznać właściciela Chelsea, Todda Boehly'ego. Amerykanin, mając w planach podbój Premier League i Ligi Mistrzów, wydał setki milionów euro w celu wzmocnienia drużyny, pozyskując takich piłkarzy jak Enzo Fernandez, Joao Felix czy Michajło Mudryk.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Ofensywa Boehly'ego nie spodobała się wielu kibicom, którzy widzą w nim kolejnego wielkiego inwestora, wprowadzającego do futbolu ogromne pieniądze. Amerykaninowi zarzucano także niebranie pod uwagę przepisów finansowego fair play.

Nowy klub piłkarskiego imperium

Według informacji L'Equipe właściciel Chelsea wraz ze swoimi współpracownikami nie zamierza poprzestać na inwestowaniu w "The Blues". W ostatnich dniach miało dojść do rozmów, w których Boehly miał wyrazić zainteresowanie kupnem grającego w Ligue 1 RC Strasbourg.

Masowe zatrzymania po skandalu na meczu Legia - Widzew. Policja wydała komunikat

Jak podaje największy sportowy dziennik we Francji, prezydent klubu z Alzacji Marc Keller miał już spotkać się z potencjalnymi nowymi właścicielami na obiedzie. Jak już bowiem mówił w przeszłości, jego drużynie brakuje jedynie dużego i stabilnego inwestora, który pozwoliłby na umocnienie pozycji w Ligue 1.

Pełna kontrola

Wszystko wskazuje na to, że wykupienie RC Strasbourg będzie polegało na nabyciu pełnego pakietu akcji klubu. Konsorcjum Todda Boehly'ego miałoby zostać wyłącznym właścicielem klubu, co pozwoliłoby na zrobienie z niego siostrzanego podmiotu londyńskiej Chelsea. To pozwoliłoby dużo swobodniej przeprowadzać transfery, w tym także wypożyczenia, które po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej są kluczowe dla zatrudnienia młodych i utalentowanych piłkarzy.

Gwiazdor Manchesteru United szokuje. Przesadził? "Muszę się kontrolować"

W obecnym sezonie drużyna RC Strasbourg okupuje dolne rejony ligowej tabeli. Obecnie zespół reprezentowany m.in. przez Kevina Gameiro zajmuje 16. lokatę z dorobkiem 21 oczek. Dwa punkty mniej ma zajmujące miejsce w strefie spadkowej Troyes.