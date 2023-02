Czarne chmury nad Juventusem. Prokuratura dokręca śrubę. Piłkarz przesłuchiwany

Kara odjęcia 15 punktów to nie koniec kłopotów Juventuus. Prokuratura cały czas sprawdza kolejne możliwe przestępstwa finansowe "Starej Damy". Dziennik "La Repubblica" donosi o poszerzeniu zakresu działań śledczych, którzy mieli dopatrzyć się próby zatajenia długu przy transferze Rolando Mandragory.

REKLAMA

Zobacz wideo Premier obiecał kilkadziesiąt hal sportowych. Powstało pięć. Minister wyjaśnia, dlaczego tak mało

Juventus pod lupą prokuratury

W 2016 r. Mandragora trafił z Udinese do Juventusu za 9 mln euro. Dwa lata później wrócił do Udine. "Stara Dama" sprzedała go za 20 mln euro. Zysk kapitałowy Juve przy tej transakcji wyniósł 13 mln euro. W 2020 r. Juventus ponownie zgłosił się po Mandragorę i kupił go za 15 mln euro. I właśnie ta transakcja budzi podejrzenia. Mandragora od razu został wypożyczony do Udinese.

W celu wyjaśnienia możliwych nieprawidłowości finansowych przy tym transferze piłkarz został wezwany na przesłuchanie, które zaplanowano na 27 marca. Oprócz niego w prokuraturze mają zeznawać jego agent, wiceprezydent Udinese Stefano Campoccia i były działacz Juventusu Massimo Lombardo.

Skandaliczna oprawa na meczu. "Chwała Rosji". Wstyd na całą Europę

Poza tym śledczy sprawdzają umowy między Juventusem a Atalantą. Chodzi o transfery Federico Mattiello, Simone Muratore, Mattii Caldary i Cristiana Romero. W nich również dopatrzono się nieprawidłowości finansowych i zatajenia informacji.

Jak donosi agencja ANSA, turyńska prokuratura przekazała zebrane informacje do sześciu innych miast - Bolonii, Udine, Genui, Bergamo Cagliari i Modeny. Brane były pod uwagę relacje nawiązane z przez Juventus ws. transferów.

Putin podpisał dekret. Były piłkarz FC Barcelony okrył się hańbą. Na zawsze

"Stara Dama" może zostać ukarana kolejny raz odjęciem punktów, a także grzywną. W najgorszym razie grozi jej degradacja do Serie B. Juventus walczy na razie o anulowanie lub zmniejszenie poprzedniego wyroku.