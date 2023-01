RB Salzburg potwierdza: Kamil Piątkowski zmienia klub

Kamil Piątkowski rozpoczynał karierę w Zagłębiu Lubin, które słynie z dobrej akademii. Ale renomę na polskich boiskach wyrobił sobie w barwach Rakowa Częstochowa, skąd za około pięć milionów euro wykupił go Red Bull Salzburg. Piątkowski od półtora roku zbiera szlify w drużynie, która jest synonimem nowoczesnego futbolu. Z Red Bullem zagrał nawet kilkadziesiąt minut w Lidze Mistrzów. Łącznie wystąpił w 20 meczach austriackiego zespołu. Na więcej nie pozwoliły urazy i duża konkurencja.

Piątkowski czeka na potencjalny transfer

W piątek Piątkowski nie znalazł się w kadrze Red Bulla na towarzyski mecz z Bayernem Monachium (zakończony remisem 4:4). Na twitterowym profilu klubu znalazło się wyjaśnienie tej sytuacji. - Nieobecny jest Kamil Piątkowski, który jest w trakcie rozmów kontraktowych z zagranicznym klubem i czeka go potencjalny transfer.

Komunikat klubu pokrywa się z piątkowymi doniesieniami portalu Meczyki.pl, który poinformował, że stoper trafił na listę życzeń Leicester City. - "Lisy" włączyły się do gry o Piątkowskiego. Powiem tak, widzę to z racji tego, że Anglicy pytali wcześniej o Jakuba Kiwiora, ale w tym momencie to nie jest chyba ich pułap finansowy, co brzmi jak szaleństwo w przypadku klubu z Premier League - powiedział Tomasz Włodarczyk w programie "Okno transferowe".

Poza transferem do Premier League Piątkowski łączony był łączony z przenosinami do holenderskiej Eredivisie. Polakiem miał być zainteresowany Feyenoord, w którego barwach gra już Sebastian Szymański.

Według informacji portalu 1908.nl Piątkowski budzi spore zainteresowanie Feyenoordu. Władze klubu widzieliby w nim zastępstwo dla Gernota Traunera, który doznał kontuzji łąkotki, i obecnie przechodzi rehabilitację. Holenderski klub planuje jak najszybciej wypożyczyć Polaka, a z czasem negocjować opcję jego zakupu. Tu droga może być nieco skomplikowana, obecny kontrakt w Salzburgu dobiega końca 30 czerwca 2026 roku.