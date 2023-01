Arkadiusz Milik wrogiem publicznym numer jeden. "Będą go nienawidzili"

Na ulicach Neapolu przepisy ruchu drogowego interpretowane są dowolnie przez kierowców samochodów, a przede wszystkim posiadaczy skuterów. Nie tylko zresztą one - śmieci rzadko trafiają do kosza, a w wąskich uliczkach często czuć zapach palonego skręta, choć marihuana jest we Włoszech nielegalna. Ale są też w Neapolu reguły, które się egzekwuje bezwzględnie. I według tych reguł Gonzalo "Pipita" Higuain już na wieki wieków będzie zdrajcą. Argentyńczyk trafił do Napoli jako odrzut z Realu Madryt i mógł stać się legendą. W trzecim sezonie w klubie, pod okiem trenera Maurizio Sarriego, strzelił dla Napoli 36 goli w 35 występach, co było wówczas najlepszym wynikiem w Serie A od czasów drugiej wojny światowej. Neapol go kochał. A potem szybko znienawidził, gdy Higuain po tym wielkim sezonie odszedł do Juventusu.

I trudno się co dziwić, przecież nie ma w Neapolu większego wroga niż Juventus. "Stara Dama" to symbol północnych Włoch, gdzie przemysł się rozwija, a ludziom żyje się dobrze. A na pewno lepiej niż ludziom z południa.

- Wiele ludzi wyjeżdża stąd do pracy na północ. Dlatego Juventus jest dla nas klubem szefów, właścicieli i tych, którzy nami rządzą. A przecież rzadko kiedy lubi się swoich przełożonych. To ci z północy wyjeżdżają na lepsze wakacje, jedzą w droższych knajpach i są lepiej ubrani - tłumaczył Sport.pl Gianluca Monti, dziennikarz "La Gazzetta dello Sport" zajmujący się Napoli.

Kampania, której stolicą jest Neapol, to najbiedniejszy region Włoch, a prawdziwym obrazem miejskiego życia są gigantyczne, zrujnowane blokowiska zamieszkane przez klasę robotniczą i imigrantów, najczęściej z Afryki. To właśnie tam camorra rekrutuje swoich żołnierzy-przestępców, a jej macki sięgają także obrzeży miasta, gdzie m.in. znajduje się ośrodek treningowy Napoli w Castel Volturno.

Rządy północnych Włoch sprawdzają się także na boisku. Od 33 lat mistrzem kraju nie była drużyna z miasta położonego na południe od Rzymu. Ostatnią było właśnie Napoli w 1990 roku, czyli w czasach Diego Maradony. Od tego momentu Juventus sięgnął po 14 mistrzowskich tytułów. I tu wracamy do Higuaina - to właśnie jego w Neapolu zastąpił latem 2016 roku Arkadiusz Milik.

To nie kolana Milika były największym problemem

Po udanym Euro 2016 w wykonaniu Polaków, do Ajaksu Amsterdam zgłosiło się Napoli, które szukało następcy Higuaina. I choć Włosi nie szastali wówczas pieniędzmi, to dla Milika pobili swój ówczesny rekord transferowy. Ajax zarobił aż 32,5 mln euro.

Milik zaczął wybornie. Już w drugim ligowym meczu zdobył dwie bramki przeciwko Milanowi (4:2), trafiał do siatki też w dwóch pierwszych kolejkach Ligi Mistrzów. Wszystko posypało się w połowie października, gdy zerwał więzadło w kolanie.

Wyzdrowiał na wiosnę 2017 roku, ale już jesienią doznał identycznej kontuzji. Dla wielu piłkarzy brzmiałoby to jak wyrok, ale Milik się nie poddał. Napastnik wrócił na boisko po dwóch ciężkich kontuzjach i zaczął regularnie trafiać do siatki - w Napoli zdobył aż 48 bramek w 122 meczach. Łącznie spędził na murawie 6677 minut, co oznacza, że strzelał gole co 139 minut. Taka średnia w czołowej lidze Europy to bardzo dobry wynik, choć w ostatniej dekadzie optykę wielu kibiców zmieniły kosmiczne wyczyny Leo Messiego, Cristiano Ronaldo i Roberta Lewandowskiego.

Milik walczył, Milik strzelał, ale Milik też romansował. Z Juventusem, latem 2020 roku. Aurelio De Laurentiis, ekscentryczny prezes Napoli, za karę zesłał go na pół roku na trybuny.

Ale też trzeba przyznać, że fani Napoli jakoś głośno po Polaku nie szlochali - bądź co bądź Milik nie potrafił zastąpić jeden do jednego ani wspomnianego Higuaina (80 goli w 145 meczach), ani jego poprzednika, wielkiego Edinsona Cavaniego (104 bramki w 138 meczach). Zimą 2021 r. zgłosiła się Marsylia, Milik zmienił otoczenie. I w Olympique też robił swoje, jeśli weźmiemy pod uwagę wszystkie rozgrywki, to strzelił 30 bramek w 55 meczach. Na tyle dobrze, że zainteresował się nim Juventus, do którego Polak trafił latem 2022 roku.

No i w końcu nadeszło to, co musiało nadejść - w piątek Milik po raz pierwszy zagra przeciwko Napoli.

"Milik pragnie zemsty po rozstaniu z klubem Aurelio De Laurentiisa. To będzie jego pierwszy mecz przeciwko Napoli. Napastnik liczy, że w jednym z najważniejszych spotkań sezonu włoży kij w szprychy koła byłego klubu" - pisze "Corriere dello Sport".

"Rozwód Milika nie był najłagodniejszy. To nie kolana Milika stały za jego odejściem, ale relacje Polaka z klubem, w szczególności z prezydentem De Laurentiisem - tak jak to miało miejsce w przypadku 'Pipity'. Już za czasów Carlo Ancelottiego Milik był jednym z głównych bohaterów słynnego buntu drużyny [zespół zastrajkował i nie pojechał na karny obóz - red.], który doprowadził do ukarania piłkarzy grzywną. Co więcej, Polak odrzucił propozycję odnowienia kontraktu, więc został praktycznie odsunięty od składu" - dodaje serwis Jmania.it.

"Milik doskonale zdaje sobie sprawę, że będzie musiał zmierzyć się ze swoją przeszłością. Kiedy w piątek wieczorem przekroczy bramy stadionu Diego Maradony, stanie przed publicznością, która go kochała przez ponad cztery lata, ale tym razem będzie w innej koszulce. Po raz pierwszym będzie 'tym złym', antagonistą. Będzie w piątek wrogiem numer jeden, niczym kiedyś Gonzalo Higuain" - uważa portal Tuttojuve24.

Oczywiście, Milik nie wzbudzi dokładnie takich emocji, co "Pipita". Nikt nie będzie drukował jego wizerunku na papierze toaletowym ani palił koszulek z jego nazwiskiem.

- Pamiętajmy, że Arek nie trafił do Juventusu bezpośrednio z Napoli, a z Marsylii, co już zmienia sytuację - zauważa cytowany już wcześniej Gianluca Monti. - Poza tym Higuain cieszył się jednak większą renomą niż Polak. Na pewno jednak przez 90 minut piątkowego meczu Milik będzie znienawidzony przez kibiców Napoli. Znienawidzony, jak każdy napastnik Juventusu - dodaje dziennikarz, który nie tylko pisze o Napoli, ale i pracował w tym klubie przez wiele lat jako rzecznik prasowy kobiecej drużyny.

- A po ostatnim gwizdku, jaki będzie stosunek kibiców Napoli do Polaka? - dopytujemy.

- Dwa lata temu, gdy odchodził, część kibiców Napoli była smutna. Wielu go bardzo ceniło, lubiło i uważało, że gdyby ominęły go kontuzje, to osiągnąłby jeszcze więcej. Ale dziś nikt nie tęskni za Polakiem. Nikt nawet nie tęskni za Cavanim czy Higuainem, bo mamy Victora Osimhena, który zdobył już 10 bramek w tym sezonie. To jego czas. Dziś to Nigeryjczyk jest ulubieńców fanów - odpowiada Monti.

W podobnym tonie wypowiada się Claudio Russo, dziennikarz serwisu Calcionapoli24.it.

- Pamiętajmy, że po pierwszej kontuzji Milika, eksplodowała forma Mertensa, który stał się legendą tego miasta. Żałuję, że Arek miał takie kłopoty z kolanami. Pamiętam jest pierwsze treningi w Dimaro w 2016 roku. Myślałem, że zostanie piekielnie dobrym napastnikiem, który będzie grał w największych klubach Ligi Mistrzów. Ale w piątek zabraknie sentymentów. Kibice Napoli na pewno go wygwiżdżą - wspomina Russo.

Milik czołowym snajperem Juve

Polak powróci do Neapolu jako najważniejsza strzelba Juventusu. Najważniejsza, bo Dusan Vlahović wciąż leczy uraz. Ale Milik i tak nie ma się czego wstydzić. Gdy zespół z Turynu jesienią zawodził, "La Gazzetta dello Sport" pisała: "Juventus nie jest już straszny, bo nie stwarza zagrożenia. Tylko Milik pozostał ostatnim bastionem".

Minęło kilka tygodni i sytuacja się zmieniła. Juventus ma na koncie osiem wygranych z rzędu i aż osiem meczów bez straty gola. Nie zmienia się tylko fakt, że Milik wciąż strzela. Tydzień temu to właśnie bramka Polaka z rzutu wolnego w doliczonym czasie gry dała Juventusowi trzy punkty w starciu z Cremonese (1:0).

To była piąta bramka Milika w tym sezonie Serie A. Powinna być szóstą, bo trzeba pamiętać o niesłusznie nieuznanym golu z wrześniowego starcia z Salernitaną (2:2). A że Milik spędził na murawie 822 minuty, to jego wynik jest naprawdę przyzwoity. Licząc Serie A i Ligę Mistrzów, Milik i Vlahović mają po siedem goli, najwięcej w drużynie. Tyle że Serb spędził na boisku więcej czasu.

Milik jednak nie myśli pewnie teraz o Vlahoviciu, a bardziej o Higuainie. Argentyńczyk w barwach Juventusu rozegrał swój pierwszy mecz przeciwko Napoli w piątkowy wieczór, gdy zespół z Neapolu był pierwszy w lidze, tuż przed Juve. Identycznie jest teraz, Napoli ma siedem punktów przewagi nad Juventusem. Wtedy, w grudniu 2017 roku, "Stara Dama" wygrała po golu Higuaina 1:0, a potem zdobyła mistrzostwo.

I Milik na pewno się nie obrazi się, gdyby to wszystko się powtórzyło.