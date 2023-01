Feyenoord chce kolejnego Polaka. Dołączy do Szymańskiego?

Barwy Feyenoordu prezentuje od początku obecnego sezonu Sebastian Szymański. Pomocnik trafił do holenderskiej ligi na wypożyczenie z Dynama Moskwa i od razu stał się podstawowym zawodnikiem drużyny. Świetne występy w Eredivise zaprocentowały powołaniem do reprezentacji na mistrzostwa świata w Katarze. Okazuje się, że niedługo do klubu z Rotterdamu może dołączyć kolejny Polak.

Piątkowski na celowniku Feyenoordu. Młody obrońca może dołączyć do Szymańskiego

Mowa o środkowym obrońcy Kamilu Piątkowskim. 22-latek od 1 lipca 2021 roku reprezentuje barwy RB Salzburg, do którego trafił z Rakowa Częstochowa za 5 mln euro odstępnego. Zawodnik większość trwającego sezonu opuścił przez problemy mięśniowe i jak do tej pory rozegrał jedynie trzy spotkania.

Według informacji portalu 1908.nl Piątkowski budzi spore zainteresowanie Feyenoordu. Włodarze klubu widzieliby w nim zastępstwo dla Gernota Traunera, który doznał kontuzji łąkotki, i obecnie przechodzi rehabilitację. Holenderski klub planuje jak najszybciej wypożyczyć Polaka, a z czasem negocjować opcję jego zakupu. Tu droga może być nieco skomplikowana, obecny kontrakt w Salzburgu dobiega końca 30 czerwca 2026 roku.

Piątkowski pierwsze kroki w seniorskiej karierze stawiał w Zagłębiu Lubin. Dobre występy otworzyły przed nim drogę do transferu do Rakowa Częstochowa. W barwach lidera obecnych rozgrywek Ekstraklasy 22-latek wystąpił łącznie w 59 spotkaniach, w których strzelił 4 bramki i zanotował 8 asyst. Szansa gry w Feyenoordzie byłaby dla niego kolejnym sporym krokiem w karierze.

Feyenoord jest obecnie liderem holenderskich rozgrywek. Zespół z Rotterdamu po 15. kolejkach ma na koncie 34 punkty. Podium uzupełniają Ajax Amsterdam (31 pkt) i PSV Eindhoven (31 pkt).