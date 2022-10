Sensacja w meczu Wieczystej. "To widowisko przejdzie do historii" [WIDEO]

Przed tym spotkaniem ekipa Wieczystej miała serię czterech wygranych z rzędu, a gospodarze zanotowali trzy spotkania bez porażki. Mimo tego, to drużyna z Krakowa była zdecydowanym faworytem tego meczu. Takiego przebiegu spotkania w Dębicy nie mogli jednak się spodziewać.

W meczu Wisłoki Dębica z Wieczystą Kraków było dosłownie wszystko - rzut karny, czerwona kartka i gol w samej końcówce

Pierwsza połowa była bezbramkowa. Po meczu można napisać, że piłkarze obu drużyn, to co najlepsze, zostawili na ostatnich 30 minut gry w Dębicy. Strzelanie w 62. minucie rozpoczął Kamil Rebisz, który oskrzydlił akcję na prawej stronie, dostał piłkę w polu karnym i strzałem pod poprzeczkę pokonał Plewkę dając Wisłoce prowadzenie 1:0.

Gospodarze nie cieszyli się długo z prowadzenie, bo już 5 minut później wyrównującą bramkę zdobył Piotr Bujak po rozegranym na krótko rzucie rożnym. Tylko, że piłkarze Wieczystej jeszcze krócej mogli świętować remis. Zaledwie minutę po golu na 1:1, Jakub Smoleń wyprowadził Wisłokę na prowadzenie. Obie drużyny walczyły na prawej stronie boiska, Smoleń otrzymał piłkę, wpadł w pole karne i potężnym strzałem pokonał bramkarza gości, który jednak mógł zrobić więcej w tej sytuacji.

Po tym piłkarze Wieczystej rzucili się do odrabiania strat, ale nie przynosiło to żadnych efektów. W 94. minucie z boiska wyleciał Wojciech Falarz, piłkarz Wisłoki Dębica, po zobaczeniu drugiej żółtej kartki. Goście z Krakowa mieli ostatnią szansę na doprowadzenie do remisu. W pole karne udał się nawet bramkarz krakowskiej ekipy, ale w trakcie walki w środku pola futbolówkę przejęli piłkarze z Dębicy i gola na 3:1, na pustą bramkę zdobył Patryk Boksińki czym doprowadził do eksplozji radości na boisku oraz trybunach.

Po tym spotkaniu Wieczysta Kraków straciła fotel lidera na rzecz ŁKSu Łagów. Ekipa z Krakowa ma 24 punkty i traci 3 do prowadzącej drużyny z Łagów. Za to Wisłoka ma na swoim koncie 16 punktów i ma spokojną przewagę 6 punktów nad drużynami ze strefy spadkowej.

Profil twitterowy ekipy gospodarzy określa ten mecz w jasny sposób: "najlepsze widowisko stworzone przez piłkarzy Wisłoki w XXI wieku!"