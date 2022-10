Xavi zdecydował przed El Clasico. Tak wygląda oficjalna kadra na mecz z Realem

FC Barcelona w niedzielę o 16.15 na Estadio Santiago Bernabeu rozpocznie pierwsze w tym sezonie La Liga spotkanie z Realem Madryt. Znajdujący się pod ogromną krytyką trener Katalończyków - Xavi wybrał już zawodników, którzy udadzą się z nim do stolicy Hiszpanii. W tym gronie znalazł się m.in. Jules Kounde, który od ponad trzech tygodni pauzował z powodu kontuzji uda.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski jak duch. Ta sytuacja mówi wszystko

Dobre wieści dla FC Barcelony. Kounde wśród powołanych na mecz z Realem

Powrót Kounde jest w tej chwili dla FC Barcelony wybawieniem. Zespół mierzy się obecnie w plagą kontuzji zwłaszcza wśród obrońców. Z tego powodu w oficjalnej kadrze meczowej zabrakło takich zawodników, jak: Andreas Christensen, Ronald Araujo czy Hector Bellerin. Z powodu tych braków Xavi był zmuszony w ostatnim meczu z Interem Mediolan postawić na środku defensywy na Gerarda Pique. Dało to katastrofalne skutki. M.in. po błędach doświadczonego stopera zespół stracił trzy bramki i tylko zremisował z włoską ekipą, przez co niemal pogrzebał swoje szanse na awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Pique mimo kiepskiego występu również znalazł się w kadrze na El Clasico, tyle że jego szanse na wybiegnięcie na murawę od pierwszej minuty są teraz mizerne, o czym informował kataloński "Sport". Zdecydowanie większe ma drugi z krytykowanych weteranów - Sergio Busquets. Wśród piłkarzy powołanych przez Xaviego pewne miejsce ma oczywiście Robert Lewandowski, tym bardziej, że jego konkurent z ataku - Memphis Depay wciąż zmaga się z kontuzją. Największym zaskoczeniem może być obecność młodziutkiego pomocnika Pablo Torre. Pełna lista zawodników FC Barcelony na mecz z Realem Madryt poniżej.

Stawką meczu Real Madryt - FC Barcelona będzie pierwsze miejsce w tabeli ligi hiszpańskiej. Na ten moment oba zespoły mają po 22 punkty, ale to piłkarze Xaviego zajmują pozycję lidera, dzięki lepszemu bilansowi bramek. Oba kluby w tym sezonie La Liga jeszcze nie doznały porażki.