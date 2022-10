Wieczysta Kraków się nie zatrzymuje. Doskonała passa po odejściu Smudy

Początek sezonu Wieczystej Kraków nie należał do najlepszych. Drużyna straciła punkty w meczach z między innymi Podlasiem Bielsko-Biała, Orlętami Radzyń Podlaski i Stalą Stalowa Wola, a także odpadła z Pucharu Polski po porażce z Radunią Stężyca. W związku ze słabymi wynikami pracę stracił trener Franciszek Smuda. Krakowski klub objął Dariusz Marzec i gra zespołu znacznie się poprawiła. W ostatnich trzech meczach Wieczysta zdobyła komplet punktów, pokonując między innymi 1:0 Chełmiankę Chełm.

Kolejne zwycięstwo Wieczystej Kraków. Dopra passa trwa

W minionej kolejce grupy IV III ligi drużyna z Krakowa zmierzyła na własnym stadionie z Wisłą Sandomierz. W 41. minucie nieoczekiwanie to goście zdobyli pierwszą bramkę, po tym jak Jakub Persak wpakował piłkę do siatki. Wisła nie cieszyła się długo z prowadzenia, ponieważ zaledwie dwie minuty później stan rywalizacji wyrównał Radosław Majewski.

W drugiej części meczu wyraźną przewagę miała Wieczysta, co przyniosło skutki drugim golem. Tym razem na listę strzelców wpisał się Piotr Bujak. Krakowska drużyna nie zamierzała się zatrzymywać i w końcówce meczu zdobyła kolejne dwie bramki. Najpierw z rzutu karnego w 84. minucie bramkarza ponownie pokonał Radosław Majewski. Pomocnik tym samym potwierdził dobrą dyspozycję w bieżącym sezonie. Do tej pory strzelił sześć goli i zaliczył cztery asysty w 11 meczach. Trzy minuty później ostatnią bramkę w tym meczu zdobył Manuel Torres. Ostatecznie Wieczysta wygrała to spotkanie 4:1.

Dzięki zwycięstwu nad Wisłą Sandomierz, Wieczysta Kraków utrzymała pozycję lidera. Obecnie uzbierała 24 punkty, tyle samo co drugi ŁKS Łagów, ale drużyna Dariusza Marca ma lepszy bilans bramkowy. Nad zajmującymi trzecie miejsce rezerwami Cracovii ma trzy punkty przewagi. W następnej serii spotkań Wieczysta zmierzy się z Wisłoką Dębica. Mecz zaplanowany jest na sobotę o godzinie 12:00.

