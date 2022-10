Wieczysta Kraków tylko pozbyła się Smudy i już jest liderem. Szybki awans

Wieczysta Kraków w sobotę mierzyła się na wyjeździe z Chełmianką Chełm. Dla piłkarzy ze stolicy Małopolski było to czwarte spotkanie pod wodzą nowego szkoleniowca Dariusza Marca. Odnieśli w nim trzecie zwycięstwo. W Chełmie padł wynik 1:0. Jedyną bramkę doliczonym czasie pierwszej połowy zdobył Daniel Hoyo-Kowalski, skutecznie dobijając strzał Michała Maka.

Franciszek Smuda musiał odejść. Wysokie oczekiwania klubu

Dotychczas zespół należący do biznesmena Wojciecha Kwietnia jak burza przechodził przez kolejne szczeble rozgrywek. Do klubu sprowadzono piłkarzy wyraźnie wyrastających ponad poziom, na którym Wieczysta obecnie się znajduje. Wśród nich są m.in. Sławomir Peszko, Radosław Majewski, Thibault Moulin, Maciej Jankowski, Daniel Hoyo-Kowalski, Błażej Augustyn, Michał Mak czy ostatnio Manu Torres. Mimo to na poziomie III ligi klub spisywał się poniżej oczekiwań i z posadą trenera pożegnał się Franciszek Smuda. Wygląda na to, że wszystko zaczyna wracać do normy, bo krakowianie właśnie objęli prowadzenie w tabeli.

Wieczysta Kraków liderem III ligi po serii trzech zwycięstw

Wieczystą prowadzi teraz Dariusz Marzec, który zastąpił Smudę po tym, jak drużyna straciła punkty w meczach z Podlasiem Bielsko-Biała, Orlętami Radzyń Podlaski i Stalą Stalowa Wola, a także odpadła z Pucharu Polski po porażce z Radunią Stężyca. Smudzie pozostawiono minimalny margines błędu i były selekcjoner reprezentacji Polski po prostu musiał odejść. Nowy szkoleniowiec również nie zaliczył efektownego startu, bo Wieczysta tylko zremisowała w jego debiucie z rezerwami Cracovii 1:1.

Ostatnie trzy spotkania były jednak na tyle udane, że Wieczysta w III lidze, w grupie IV wyszła na prowadzenie. Najpierw gracze spod Wawelu pokonali KS Wiązownicę 3:1, potem rozbili Unię Tarnów aż 7:0, a w ostatnim meczu dołożyli skromne 1:0 przeciwko Chełmiance. Dzięki temu zgromadzili 21 punktów w dziesięciu kolejkach i dzięki lepszemu bilansowi bramkowemu wyprzedzają drugą drużynę Cracovii i ŁKS Łagów. Dwa punkty mniej mają Avia Świdnik i Stal Stalowa Wola.