Polski Ład daje ponad 30 mln złotych na stadion w lidze okręgowej

Stadion Hetmana Zamość od wielu lat czeka na modernizację. Obecny stan obiektu jest daleki od standardów, do jakich przyzwyczaiły kibiców inne kluby. Teraz jednak drużyna, która w nowym sezonie będzie grać na poziomie okręgowym może mieć nadzieję, że w niedalekiej przyszłości coś się zmieni.

REKLAMA

Zobacz wideo Od lat 90. zarobki piłkarzy w Wielkiej Brytanii wzrosły 1500 proc. Jak to możliwe?

Przełom ws. Lewandowskiego. Niemcy i Hiszpanie zgodnie donoszą: Transfer

Hetman Zamość ze stadionem na pięć tysięcy miejsc?

Zamość otrzyma pieniądze na realizację dwóch projektów, które znalazły się wśród propozycji na wykonanie ze środków pochodzących z drugiej edycji programu Polski Ład. Dla kibiców piłkarskich szczególnie ważna będzie modernizacja i rozbudowa obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji. Łączny koszt ma wynieść około 45 milionów złotych, z czego około 13 milionów Zamość będzie musiał wyłożyć z własnej kasy.

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Aktualnie inwestycja znajduje się w bardzo wstępnej fazie, przez co póki co nie jest ustalono jeszcze, kiedy zostanie ogłoszony przetarg na wyłonienie wykonawcy. Jedynym znanym szczegółem, choć póki co wciąż nieoficjalnym jest to, że docelowa pojemność nowego obiektu ma wynieść około pięć tysięcy miejsc - informuje portal Stadiony.net.

Nowy stadion ma spełniać wymogi PZPN

Kilka tygodni temu upublicznione zostały wizualizacje, które przynajmniej częściowo obrazują to, jak stadion w Zamościu ma wyglądać po zakończeniu modernizacji. W planach jest wymiana boiska, bieżni i pozostałej infrastruktury służącej do uprawiania lekkoatletyki. Ponadto w ramach inwestycji mają powstać kasy biletowe, toalety, wieża sędziowska i inne elementy.

Z punktu widzenia Hetmana Zamość, szczególnie istotny jest fakt, że po przebudowie obiekt ma spełniać wymogi Polskiego Związku Piłki Nożnej dla boiska piłkarskiego II klasy rozgrywkowej. Mają do tego powstać nowe, częściowo zadaszone trybuny.

Hitowy transfer Gabriela Sloniny. Jest blisko Chelsea

W ostatnim sezonie Hetman Zamość występował na poziomie IV ligi w grupie lubelskiej. Zajęcie 10. miejsca w tabeli skutkowało spadkiem do ligi okręgowej, w której zespół ten zagra po raz trzeci w historii. Wcześniej miało to miejsce w sezonach 1981/82 i 2011/12.