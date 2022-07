Jeden z największych talentów upadł. "Nie widziałem siebie z Lewandowskim"

Fiete Arp w przeszłości był uważany za wielki talent w Bayernie Monachium. W wieku 17 lat był kapitanem juniorskiej reprezentacji Niemiec, gdy debiutował w Hamburger SV. Wydawało się, że w przyszłości będzie jednym z czołowych niemieckich piłkarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo Tymoteusz Puchacz wyjaśnia hejterów. "Jest coraz gorzej"

W wieku 22 lat można śmiało stwierdzić, że jego kariera nie potoczyła się tak, jak powinna, o czym opowiedział w rozmowie z niemieckim "Die Welt", w związku z podpisaniem przez niego kontraktu z Holstein Kiel. - Dla mnie było oczywiste, czego chcę. Wcześnie zaczęli działać and tym, bym przeniósł się do Kiel. To bardzo dobre rozwiązanie dla wszystkich stron. Dlatego się cieszę, że to się już stało - powiedział Arp.

Arp chciał się wzorować na Lewandowskim. "Niestety, plan nie wypalił"

Arp nie poradził sobie w Bayernie Monachium, w którym rozegrał jedynie 13 minut. Większość czasu spędzał w drugim zespole, grającym w trzeciej lidze. Nie łudził się jednak, że może rywalizować z Lewandowskim. - Zawsze potrafił dobrze ocenić swoją pozycję. Nie widziałem siebie w rywalizacji z Robertem Lewandowskim. Tylko jeden czy dwóch piłkarzy w Europie mogłoby mu dorównać. Chciałem się uczyć od takiego piłkarza. Niestety, plan nie wypalił - dodał Arp.

Spodziewali się odejścia Lewandowskiego. "Podstępna sytuacja" dla Bayernu

Arp nadal liczy jednak, że uda mu się zrobić karierę w piłce nożnej. - Gdybym miał 28 lat, pewnie bym się martwił z powodu niewykorzystanej szansy. Ale mam dopiero 22 lata. Nadal widzę siebie w innej sytuacji. Rozegrałem ponad 100 spotkań, od spadku do mistrzostwa. Jestem w wieku, w którym niektórzy dopiero debiutują w Bundeslidze. Ja już przeżyłem wiele wzlotów upadków. I będę pracował, by mieć jeszcze wiele wzlotów.

Holstein Kiel w nadchodzącym sezonie będzie występować na zapleczu niemieckiej Bundesligi. W poprzednim sezonie zajęli 9. miejsce, nie licząc się w walce o awans do najwyższej ligi.