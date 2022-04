Legenda na kolanach. Koszmarna wpadka Buffona w lidze [WIDEO]

Poniedziałkowe spotkanie rozpoczęło się fatalnie dla drużyny gości. Już w 5. minucie spotkania stracili pierwszą bramkę. Sędzia Antonio Di Martino podyktował rzut karny dla Perugii, który pewnie wykorzystał Salvatore Burrai. Ta bramka całkowicie zdezorientowała piłkarzy Parmy, co można było zauważyć już dwie minuty później.

Gianluigi Buffon będzie chciał zapomnieć ten mecz jak najszybciej. Fatalny błąd

Zaskoczeni szybką utratą bramki goście próbowali uspokoić sytuację, rozgrywając piłkę na własnej połowie, ale plany skomplikował im udany pressing gospodarzy. Jeden z obrońców Parmy był zmuszony więc odegrać piłkę do znajdującego się przed polem karnym Gianluigiego Buffona. Jednak ten fatalnie przyjął piłkę, która zaraz po tym zaczęła się kierować w stronę pustej bramki.

Buffon próbował jeszcze ratować sytuację, ale szybszy od niego był Matteo Olivieri. Włoch dopadł do bezpańskiej piłki i bez problemu umieścił ją w siatce. Natomiast Buffon mógł jedynie bezradnie rozłożyć ręce.

Goście odpowiedzieli jeszcze bramką kontaktową, ale dopiero w 72. minucie. Wtedy to do bramki gospodarzy trafił Franco Vazquez, ale ostatecznie nic to nie dało. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Perugii 2:1. W drużynie Parmy całe spotkanie rozegrał mający na swoim koncie sześć trafień w tym sezonie Serie B Adrian Benedyczak, ale tym razem nie pomógł swojemu zespołowi trafieniem.

Poniedziałkowa wpadka Parmy jest już ich trzecią porażką z rzędu. Drużyna prowadzona przez Giuseppe Iachiniego zajmuje obecnie dopiero 13. miejsce w tabeli Serie B, ale degradacja już jej nie grozi. Na dwie kolejki przed końcem ma bowiem 12 punktów przewagi nad strefą spadkową. Natomiast Perugia zajmuje 9. pozycją i wciąż liczy się w walce o awans do baraży o awans do Serie A.