Ceniony niemiecki dziennikarz: Obstawiam, że Lewandowski odejdzie po zakończeniu umowy

Wciąż nie wiadomo, gdzie w przyszłym sezonie zagra Robert Lewandowski. Polak nadal nie przedłużył wygasającego w czerwcu 2023 roku kontraktu z Bayernem Monachium, a w mediach pojawia się coraz więcej spekulacji na temat możliwego transferu do FC Barcelony. Według dziennikarzy agent piłkarza jest w stałym kontakcie z prezydentem katalońskiego klubu Joanem Laportą i negocjuje z nim warunki kontraktu.

Nadal istnieje szansa, że Robert Lewandowski przedłuży kontrakt z Bayernem Monachium. Negocjacje rozpoczęły się stosunkowo niedawno, więc obie strony dopiero przedstawiają swoje propozycje. Jednak władze bawarskiego klubu podkreślają stanowczo, że Polak pod żadnym pozorem nie dostanie pozwolenia na transfer już w najbliższym okienku transferowym.

Na temat sporu Roberta Lewandowskiego z Bayernem Monachium wypowiedział się reporter magazynu "Kicker" Karl-Heinz Wild. Niemiec podkreślił, że o negocjacje w tym przypadku będą zdecydowanie bardziej skomplikowane niż te z Neuerem i Muellerem. - Według mnie będą trudniejsze, bo Robert nie zaakceptuje nowego kontraktu tak szybko. Pytanie też, do kiedy obie strony miałyby się dogadać. Tu pod żadnym względem nie będzie łatwo. To się może przeciągnąć nawet do lata 2023 - zauważył dziennikarz w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Wild jest też przekonany, że Lewandowski nie może liczyć na specjalne traktowanie. - Według mnie Bayern nie zaoferuje Lewandowskiemu dłuższego przedłużenia niż Neuerowi i Muellerowi. Nie sądzę, aby klub podszedł do tego tematu inaczej niż w przypadku piłkarzy, o którym mówiliśmy przed chwilą. Robert zostanie potraktowany tak samo - zapewnił reporter "Kickera".

Na koniec Niemiec został zapytany o swoje przewidywania na temat przyszłości Lewandowskiego. - Bardzo ciężko coś tu przewidzieć. Ale gdybym miał obstawiać, to wybieram odejście po zakończeniu obecnej umowy - zakończył Wild.