Szczęsny wciąż jest jednym z najlepszych. "Dokonał cudu". Włosi chwalą Polaka

Juventus walczy o utrzymanie w strefie gwarantującej awans do przyszłorocznej Ligi Mistrzów. Obecnie zespół Massimiliano Allegriego zajmuje 4. miejsce w tabeli, czyli ostatnie w Serie A zapewniające osiągnięcie celu. Wygrana w poniedziałkowym starciu pozwoliła klubowi przybliżyć się do trzeciego SSC Napoli, które ma tylko jeden punkt więcej (67). US Sassuolo natomiast ma pewną pozycję w środkowej części tabeli (10. miejsce), co pozwoli mu utrzymać się w Serie A. W lidze wciąż prowadzi AC Milan (74 pkt) walczący o mistrzostwo Włoch z Interem Mediolan (72 pkt).

REKLAMA

Zobacz wideo Trenerze, nie wygrywaj meczów w Ekstraklasie. Szopka w Radomiu [Sport.pl LIVE #21]

Wojciech Szczęsny nie zachował czystego konta. "To nie wpłynęło na jego ocenę"

W jednej kwestii włoskie media się zgadzają: Wojciech Szczęsny był jednym z najlepszych piłkarzy Juventusu na boisku. Wpłynęły na to interwencje Polaka, które kilkukrotnie uratowały jego zespół przed porażką. - Sassuolo zagrało bardzo dobrze, stworzyło wiele sytuacji, a bramkarz Juventusu był bardzo dobry. Szczęsny wykonał kilka pięknych parad. Juventus to świetny zespół i w końcówce ukarał przeciwnika - powiedział po meczu Luca Toni, legenda włoskiej piłki i mistrz świata z 2006 roku.

Więcej treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Absurdalna decyzja władz Radomiaka. Banasik dla Sport.pl: Za długo się znamy

Najlepiej polskiego bramkarza oceniła stacja Sportitalia, która przyznała mu ocenę: 7. "Szczęsny dokonał prawdziwego cudu gdy Gianluca Scamacca strzelał z bliskiej odległości" - czytamy w uzasadnieniu. Szczęsnego chwalili też dziennikarze Eurosportu (nota 6,5). "Nienaganny występ. Kilka razy uratował swoją drużynę. Został pokonany przez Raspadoriego strzałem z bliska, ale to nie wpłynęło na jego ocenę" - czytamy.

Inne włoskie dzienniki były bardzo zgodne w przyznanych ocenach. Modenamonday.it wystawiło Wojciechowi Szczęsnemu ocenę 6 i była to druga najwyższa nota w Juventusie. Lepszy zdaniem dziennikarzy był tylko Paulo Dybala (6,5). Sportface.it oraz Calcionews24.it natomiast oceniły Polaka na 6,5.