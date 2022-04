Nie tylko piłką nożną żyje Matty Cash. "Jesteśmy zachwyceni"

Tegoroczna odsłona mistrzostw świata w snookerze rozpoczęła się 16 kwietnia w Sheffield. Podczas ostatniego dnia rozgrywek w ramach drugiej rundy czempionatu, czyli w poniedziałek, arenę zmagań postanowił odwiedzić Matty Cash.

Matty Cash na MŚ w snookerze. "Świetnie tu być"

Reprezentant Polski w piłce nożnej nie pozostał niezauważony. Szybko bowiem poproszono go o rozmowę z mistrzem ceremonii, Robem Walkerem. Nagranie wideo z tej konwersacji trafiło na oficjalny profil Światowej Federacji Snookera. "Jesteśmy zachwyceni, że dzisiejszego wieczoru dołączył do nas zawodnik Aston Villi, Matty Cash. Ciesz się swoimi przeżyciami w Crucible, Matty" - podkreślają w organizacji.

Tweeta federacji dalej podał Cash i napisał: "Świetnie tu być! Dzięki za przyjęcie". Podczas rozmowy przyznał jednak, że nie jest to jego pierwsza wizyta w Crucible Theatre. - W tym roku to jednak inne doświadczenie bez koronawirusa. Nie mogę się doczekać, co to przyniesie. Atmosfera przed rokiem była fantastyczna i myślę, że teraz będzie jeszcze lepsza - mówił piłkarz, który na arenie pojawił się wraz ze swoim bratem.

Prawy obrońca nie ukrywał, że lubi grać w snookera i wspomniał nawet, że w swoim domu ma nowy stół. Odpowiedział też na pytanie, której postaci tej dyscypliny kibicuje najbardziej. Zawodnik zdecydowanie odparł, że to Ronnie O’Sullivan, sześciokrotny mistrz świata.

Matty Cash na początku listopada 2021 roku odebrał polskie obywatelstwo, a kilka dni później zaliczył debiut w biało-czerwonych barwach. Po tym, jak Czesław Michniewicz przejął stanowisko selekcjonera, 24-latek nie stracił miejsca w kadrze, ale świetnie spisuje się także w Premier League, gdzie jest jednym z najlepszych graczy Aston Villi.