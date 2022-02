ISF pokazała FIFA, jak należy postępować z Rosją. Wyrzuciła mistrzów świata

"Rozumiemy, że drużyna rosyjska może nie popierać działań swojego rządu. Uważamy jednak, że błędem byłoby albo popieranie rosyjskiego rządu poprzez zezwolenie na grę jego drużynie, albo proszenie innych reprezentacji, by z nią rywalizowała. Mogłoby to doprowadzić do wycofania się innych krajów z turnieju. Ważne jest, byśmy wspierali naszych ukraińskich przyjaciół w bardzo trudnym czasie dla ich ojczyzny" - czytamy w oświadczeniu ISF.

Światowa federacja piłki nożnej sześcioosobowej podjęła decyzję o wycofaniu zaproszenia dla Rosji na mistrzostwa świata, które od 10 do 19 czerwca odbędą się w meksykańskim Cancun. ISF wykluczyła Rosję z rywalizacji, mimo że to jej reprezentacja jest aktualnym mistrzem świata w tej dyscyplinie sportu.

Mistrzowie świata w piłce nożnej 6-osobowej wykluczeni

Rosjanie wywalczyli tytuł w 2019 roku w trakcie MŚ rozgrywanych w Rethymno na Krecie. W finale Rosjanie pokonali reprezentację Polski.

Najnowsze informacje ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę

W niedzielę stanowisko w tej sprawie wydali też nasi kadrowicze. "Marzymy o rewanżu z Rosją za pamiętny, przegrany przez nas finał mistrzostw świata 2019. Najbliższą ku temu okazją będą mistrzostwa świata w Meksyku. Reprezentacja Rosji w piłce nożnej 6-osobowej to wspaniali sportowcy, których postawę na boisku bardzo cenimy. Mamy jednak bardzo silne moralne poczucie, że nie możemy legitymizować rosyjskiego hymnu swoją obecnością na murawie boiska. W związku z tym, w geście solidarności z całym ukraińskim narodem oświadczamy, że nie rozegramy meczu z Rosją, jeśli los skrzyżowałby nasze drogi w tym turnieju" - czytamy w oświadczeniu.

Polska reprezentacja podjęła tę samą decyzję, jaką podjęła reprezentacja Polski w piłce nożnej 11-osobej. Czas najwyższy, by przykład z naszych drużyn wzięła też FIFA. Przypomnijmy, że w niedzielę światowa federacja nałożyła na Rosję sankcje, jednak nie wykluczyła jej ze swoich struktur.

Solidarni w obliczu inwazji. Esport i gaming wspierają Ukrainę

Według FIFA mecz Rosja - Polska w barażu o awans na MŚ w Katarze miałby się odbyć na neutralnym terenie, bez flagi i hymnu rosyjskiego, a nasi rywale mieliby zagrać pod nazwą Rosyjskiego Związku Piłki Nożnej.