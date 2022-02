Trener rewelacji Ligi Mistrzów zaciągnął się do ukraińskiego wojska. Jego klub jest prorosyjski

Trwa rosyjska inwazja na Ukrainę. Od pięciu dni Ukraińcy walczą na wszystkich frontach z rosyjskim najeźdźcą. Do armii zapisują się ochotnicy, którzy chcą walczyć za swój kraj. Wśród nich są również ludzie sportu.

REKLAMA

Najnowsze informacje ws. rosyjskiej inwazji na Ukrainę >>

Zobacz wideo Reprezentacja Polski nie zagra baraży z Rosją [Twitter]

Cały świat widział już zdjęcia Witalija Kliczki, byłego mistrza świata w boksie, a obecnie mera Kijowa. W mundurze broni swojego miasta, które jest cały czas atakowane przez Rosjan. Do wojsk obrony terytorialnej wstąpili także inni ukraińscy bokserzy. Mowa o Ołeksandrze Usyku i Wasyl Łomaczenko. Zdjęcia obu pięściarzy również pojawiły się już w sieci.

Teraz do obrony terytorialnej dołączył Jurij Wernydub. To aktualny trener Sheriffa Tyraspol, który znakomicie radzi sobie w tym sezonie europejskich pucharów. Dla Wernyduba ważniejsza jest jednak obrona własnego kraju. Dodajmy, że Sheriff to mistrz Mołdawii, ale Tyraspol leży w Naddniestrzu. To przez nikogo nieuznawane prorosyjskie państwo. "Nikt w Naddniestrzu nie ukrywa, że celem jest przyłączenie do Rosji. W marcu 2014 roku po zajęciu Krymu przez Rosję naddniestrzański parlament poprosił rosyjską Dumę, by wprowadziła zmiany, które pozwoliłyby na przyłączenie tego terytorium do Rosji" – pisaliśmy na Sport.pl.

Do obrony kraju zgłaszają się również piłkarze, tacy jak Witalij Sapyło, który grał w młodzieżowych drużynach Karpatów Lwów. Niestety, Witalij nie wróci już do domu. Klub poinformował, że oddał życie w walce za swój kraj.