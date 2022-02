Czesi się przełamali! Dołączają do Polski i Szwecji. "Nie zagramy z Rosją"

Można śmiało powiedzieć, że na to właśnie czekaliśmy. Polski Związek Piłki Nożnej wraz z piłkarzami reprezentacji Polski zajęli w sobotę rano wspólne stanowisko: Nie będziemy grać przeciwko Rosji w meczach barażowych do MŚ 2022. "To jedyna słuszna decyzja" - czytaliśmy na Twitterze prezesa PZPN, Cezarego Kuleszy. Za biało-czerwonymi poszli też Szwedzi, którzy swoje oświadczenie opublikowali kilka godzin później. Pozostali więc jedynie Czesi.

Zobacz wideo Reprezentacja Polski nie zagra baraży z Rosją [Twitter]

Jeszcze tego samego dnia, 26 lutego, na ten temat wypowiedział się prezes czeskiej federacji, Petr Fousek. - W tych okolicznościach prawie niemożliwe jest wyobrażenie sobie takiego meczu i jest bardzo prawdopodobne, że będziemy podążać za polskim i szwedzkim scenariuszem, ale nie da się obejść kroków proceduralnych - powiedział. Dzień później zwołano nadzwyczajne posiedzenie Komitetu Wykonawczego FACR, na którym podjęto konkretną decyzję.

Czechy dołączają do Polski i Szwecji. Mamy zgodę. "Nie zagramy przeciwko Rosji"

"Nadzwyczajny Komitet Wykonawczy Związku Piłki Nożnej Republiki Czeskiej (VV FACR), któremu przewodniczył Przewodniczący Petr Fousek, na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2022 r. przyjął następujące wnioski: Komitet Wykonawczy FACR jednogłośnie zatwierdził decyzję, że reprezentacja Czech nie zagra w żadnym stopniu w barażu kwalifikacyjnym do mistrzostw świata 2022 przeciwko reprezentacji Rosji". - czytamy na stronie federacji.

Jednocześnie poinformowano, że FACR upoważnił prezydenta federacji Petra Fouska i sekretarza generalnego Michala Valtra do podjęcia negocjacji z UEFA i FIFA ws. decyzji o nierozegrywaniu meczu z Rosją.

Prezes PZPN zapowiadał, że będzie apelował do Szwecji i Czech o wspólne stanowisko. Wszystkie trzy kraje już wysłały jedno pismo do FIFA ws. meczów barażowych do mistrzostw świata. W nim apelowano o to, aby nie rozgrywać meczów z Rosją na ich terenie. Obecnie uległo to drastycznej zmianie. Nie wiadomo, jak zareaguje FIFA na wiadomość, że wszystkie trzy kraje walczące o awans do MŚ w Katarze wycofają się z rozgrywek, jeżeli Rosja pozostanie w rywalizacji.

Zgodnie z planem jako pierwsza z Rosją miała zagrać Polska. Mecz miał się odbyć 24 marca. Gdyby Rosjanie wygrali, to kolejnym ich rywalem byłby zwycięzca meczu Szwecja - Czechy. Ich starcie odbyłoby się 29 marca, również na terenie Federacji Rosyjskiej. Z ostatniego oświadczenia FIFA niewiele się dowiedzieliśmy. Światowa federacja przekazał jedynie, że "potępia ataki Rosji na Ukrainę", ale w kontekście meczów barażowych nie podjęto żadnej decyzji. "Moniturujemy sytuację" - dodano.