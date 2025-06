Iga Świątek nieco ponad rok musiała czekać na występ w finale, ale w końcu się doczekała. W piątek nasza tenisistka spisała się wręcz rewelacyjnie. W półfinale turnieju WTA 500 w Bad Homburg nie dała żadnych szans Włoszce Jasmine Paolini i zapewniła sobie awans.

Iga Świątek w finale turnieju w Bad Homburg. Ponad rok czekania

Mecz potrwał zaledwie godzinę i siedem minut. Świątek pokazała w nim pełną dominację. W pierwszej partii oddała zaledwie jednego gema. Na początku drugiej niespodziewanie dała się przełamać, ale później wróciła na dobre tory. Zwyciężyła do trzech i mogła świętować. - To był super mecz i wykorzystałam wszystko, co trenowałam. Wiedziałam, że od początku muszę być intensywna i prowadzić pierwszymi piłkami, żeby nie dać jej kombinacyjnej gry i zmiany rytmu - powiedziała zaraz po spotkaniu.

Teraz Polka może spokojnie przygotowywać się do meczu o tytuł. Będzie to jej pierwszy finał od 384 dni. Na ten moment musiała czekać od zeszłorocznego Rolanda Garrosa. To także jej pierwszy finał w głównym cyklu zmagań na kortach trawiastych.

Kiedy i o której finał turnieju WTA 500 w Bad Homburg? Wszystko jasne

Nadal nie wie jednak, z kim się w nim zmierzy. O tym zadecyduje drugi półfinał pomiędzy Jessicą Pegulą i Lindą Noskovą. Bez względu na to, która z nich wyjdzie zwycięsko, już wiadomo, kiedy i o której godzinie odbędzie się mecz o tytuł.

Organizatorzy turnieju w Bad Homburg już wcześniej zaplanowali finałowe starcie na sobotę 28 czerwca na godzinę 13:30. Wtedy też Świątek powinna przystąpić do gry. Transmisję spotkania przeprowadzi stacja Canal + Sport 2. Zapraszamy także do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.