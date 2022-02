FIFA bije rekord absurdu. Jest oświadczenie ws. meczu Polaków i nie tylko. "Zawieszenie"

W czwartek rano Rosja zaatakowała Ukrainę. Akt agresji sprawił, że w przestrzeni publicznej pojawiło się coraz więcej głosów mówiących, aby wykluczyć Rosję ze sportowej rywalizacji. Stanowisko w tej sprawie zajęły także federacje piłkarskie Polski, Czech i Szwecji, a więc krajów, które w najbliższym czasie mają zaplanowane mecze z Rosją.

Władze tych trzech związków wysłały do FIFA pismo, w którym oświadczyły, że "kategorycznie potępiają agresję Rosji na Ukrainę i wyrażają zdecydowane stanowisko, że zaplanowane na 24 i 29 marca br. mecze barażowe do mistrzostw świata w Katarze nie powinny odbyć się na terenie Federacji Rosyjskiej".

FIFA zajęła stanowisko ws. ataku Rosji na Ukrainę. "Wzywamy do przywrócenia pokoju"

Tego samego dnia wieczorem Międzynarodowa Federacja Piłkarska odbyła wideokonferencję. - Obudziłem się rano i byłem zszokowany tym, co zobaczyłem. Jestem zmartwiony i zaniepokojony tą sytuacją - powiedział prezydent Gianni Infantino. Wszyscy czekali na to, jak postąpi federacja.

Co więc zamierza w tej sytuacji zrobić FIFA? "FIFA potępia użycie siły przez Rosję na Ukrainie oraz wszelkiego rodzaju przemoc w celu rozwiązania konfliktów. Przemoc nigdy nie jest rozwiązaniem, a FIFA wzywa wszystkie strony do przywrócenia pokoju poprzez konstruktywny dialog" - czytamy w oświadczeniu, któremu poświęcono zaledwie kilka linijek. W dalszej jego części FIFA przekazała "solidarność z ludźmi dotkniętymi tym konfliktem". A w kontekście nadchodzących baraży o awans na mistrzostwa świata w Katarze zamierza tylko "monitorować sytuację". "Aktualizacje zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie" - zakończono.

W tym samym czasie FIFA podejmuje decyzje ws. krajów z Afryki. "Bez naruszenia wszelkich dochodzeń prowadzonych przez władze krajowe lub inne organy sądowe, FIFA podjęła decyzję o zawieszeniu ze skutkiem natychmiastowym Kenię oraz Zimbabwe z powodu nadmiernej ingerencji osób trzecich" - napisano. Gianni Infantino dodał, że chodzi o ingerencję polityków w działalność federacji piłkarskiej. - Wiedzą, co trzeba zrobić, aby zawieszenie zostało zniesione - powiedział prezydent FIFA.

FIFA prawie jak UEFA

Stanowisko FIFA ws. Rosji coś nam przypomina. Niemalże identycznie kilka dni temu wypowiedziała się w tej sprawie UEFA. Dopiero w czwartkowe południe zmieniła swoje stanowisko ws. ataku Rosji. Jak podkreślono, w piątek europejska federacja ogłosi decyzje, które podejmie Komitet Wykonawczy. Jednym z tematów będzie organizacja finału Ligi Mistrzów w Sankt Petersburgu.

Reprezentacja Polski ma zagrać z Rosją w Moskwie 24 marca o godz. 18:00. Będzie to półfinał baraży do MŚ 2022. Drużyna, która wygra to starcie, zmierzy się w finale ze zwycięzcą meczu Szwecja - Czechy (24 marca). Jeżeli będzie to Polska, mecz odbędzie się 29 marca na Stadionie Śląskim w Chorzowie. Jeśli Rosjanie - spotkanie zaplanowane jest tego samego dnia, również w Moskwie.