Polski bramkarz "zniknął" w Turcji. Media mają trop. Już raz zerwał kontrakt

35-letni Stachowiak swój ostatni występ w Denizlisporze zaliczył 20 grudnia, gdy został zmieniony w przerwie meczu z Ümraniyesporem (0:1). Do tego momentu Polak był w swoim klubie bezsprzecznym numerem jeden, grając we wszystkich meczach ligowych od pierwszej do 90 minuty. Uzbierał w ten sposób 16 występów na drugim stopniu rozgrywkowym w Turcji, w których czterokrotnie zachowywał czyste konto.

Od ponad miesiąca Stachowiaka jednak nie widać na tureckich boiskach. Polak stracił już cztery mecze ligowe swojej drużyny oraz prestiżowy mecz Pucharu Turcji z Galatasaray. Jak informują tureckie media, jako przyczynę Denizlispor podaje kontuzję polskiego bramkarza, niemniej jednak nie podano, jakiego rodzaju jest to uraz i jak długo Stachowiak będzie musiał pauzować.

Turecki portal D20Haber.com podał zaskakującą informację, że przewlekły uraz Adama Stachowiaka może być spowodowany zaległościami finansowymi Denizlisporu wobec polskiego bramkarza. Turcy przypominają, że dokładnie z tego samego powodu w kwietniu 2020 roku Stachowiak jednostronnie rozwiązał kontrakt z Denizlisporem z winy klubu.

W kolejnym sezonie reprezentował barwy Altay SK, po czym znów wrócił do Denizli, gdzie w sezonie 2018/19 rozegrał 26 meczów w tureckiej Superlig. Informacja tureckich mediów nt. zaległości finansowych Denizlisporu wobec Stachowiaka nie została jednak jeszcze potwierdzona.

Denizlispor to aktualnie przedostatni, 18. zespół tureckiej 1. Lig (drugi poziom rozgrywkowy). Zespół Stachowiaka w 21 meczach zdobył tylko 19 punktów. Adam Stachowiak w Turcji występuje od 2015 roku. Oprócz Denizlisporu i Altay SK reprezentował także barwy Gaziantepsporu. W Polsce Stachowiak grał w takich klubach, jak Jagiellonia Białystok, Odra Wodzisław czy Górnik Zabrze.