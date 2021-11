Zdjęcie Polaków po wygranej z Niemcami podbija internet. Zbigniew Boniek: "Fajna ekipa"

Reprezentacja Polski U21 w miniony piątek sprawiła sensacji, wygrywając 4:0 na wyjeździe z Niemcami, obecnym liderem grupy w eliminacjach do mistrzostw Europy, które odbędą się w 2023 roku w Rumunii oraz Gruzji. Dwa gole strzelił Adrian Benedyczak, a po trafieniu dołożył Michał Skóraś oraz Kacper Kozłowski. Tym samym kadra prowadzona przez Macieja Stolarczyka ma już tylko dwa punkty straty do Izraela oraz Niemiec.

Grupowe zdjęcie Polaków po wygranej podbija internet. Zbigniew Boniek zachwycony. "Fajna ekipa". Maciej Stolarczyk to jego autorski wybór

Oficjalny profil "Łączy nas piłka" kilkadziesiąt minut po meczu opublikował grupowe zdjęcie Polaków po wygranej z Niemcami. "To uczucie, gdy wygrywasz 4:0 z Niemcami na wyjeździe! Proszę Państwa, duże brawa dla reprezentacji Polski U-21" - czytamy w tweecie. Poza piłkarzami i trenerem Maciejem Stolarczykiem na fotografii widać członków sztabu szkoleniowego - m.in Józefa Młynarczyka czy Mariusza Jopa. Reakcje fanów były niejednoznaczne. "Benedyczak - polski Mbappe" - pisze jeden z kibiców. "Wszystko pięknie, gratulacje za zwycięstwo, ale flaga narodowa to raczej nie jest prześcieradło do wypisywania (choćby pięknych) haseł" - zwraca uwagę internauta.

Zdjęcie opublikował także były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, Zbigniew Boniek. "Fajna ekipa" - napisał krótko wiceprezes UEFA. I w tym przypadku nie zabrakło docinek w stronę Bońka. "Tylko Boniek odszedł i od razu szkolenie młodzieży się poprawiło" - napisał jeden z kibiców. "Tylko niech Pan nie pisze w swoim stylu, po co ta dyskusja o szkoleniu itd. Nazwijmy to wyjątkiem od reguły. Jedna Jaskółka wiosny nie czyni" - czytamy.

Od października zeszłego roku za reprezentację Polski do lat 21 odpowiada Maciej Stolarczyk, który zastąpił na stanowisku selekcjonera Czesława Michniewicza. Były trener Legii Warszawa pożegnał się ze stanowiskiem po remisie z Bułgarią. Stolarczyk wcześniej odpowiadał za kadrę do lat 17, więc był on autorskim pomysłem ówczesnego prezesa PZPN. "Federacja zdecyduje się najprawdopodobniej na ten wariant, bo dobrze zna szkoleniowca, z którym współpracuje od lat. Woli czerpać ze swoich zasobów" - pisał wówczas portal meczyki.pl.