Gol bez znaczenia największą skazą na wizerunku. Paulo Sousa na boisku zaprzeczył oficjalnej wersji z Euro 2020

Mecze z Węgrami - pierwszy i ostatni eliminacji mistrzostw świata - mogą być doskonałą klamrą rozwoju tej reprezentacji. Od bałaganu w Budapeszcie, gdzie Polacy wyszli po raptem trzech treningach z Paulo Sousą, na których zdążyli tylko liznąć jego trenerską myśl - ze wszystkimi tego wadami i zaletami - i w szalony sposób zremisowali 3:3, po poniedziałkowy mecz z bratankami na Stadionie Narodowym, w którym powinien panować znacznie większy porządek i spokój. Polakom nic już bowiem nie grozi. Baraże są pewne, a gra toczyć się będzie jedynie o rozstawienie w ich pierwszej rundzie.

Punktowo właśnie tak te eliminacje miały wyglądać. Reprezentacja Polski nie potknęła się z Albanią, Andorą ani San Marino i dzielnie walczyła w obu meczach z Anglią. Już druga połowa na Wembley była niezła, ale stracony w końcówce gol pozbawił Polaków punktów. Na rewanż na Narodowym udało się dopracować plan. Na koniec zgadzało się niemal wszystko, bo był punkt i najlepszy mecz po Euro.

Tego celu Zbigniew Boniek nie zapisał w umowie Portugalczyka, ale de facto postawił go przed nim już w chwili zwolnienia Jerzego Brzęczka. Poprzedni selekcjoner stracił pracę dlatego, że z Włochami i Holandią nie zaproponował nic poza siermiężną - a koniec końców nieskuteczną - defensywą. Polska wychodziła na te mecze z myślą, jaka przyświeca przykładowym Andorczykom, gdy zaczynają grać z nami: ustawić się blisko siebie, grać agresywnie, walczyć do upadłego i jakoś te półtorej godziny przetrwać, a może jakąś kontrą lub stałym fragmentem gry uda się rywala zaskoczyć. To było za mało.

Sousa cały ten proces odchodzenia od swojego pola karnego i opuszczania gardy, by samemu zadać cios, nazywał zmianą mentalności. Polacy nie murowali swojej bramki w meczach z Hiszpanią i Anglią, a żadnego z nich nie przegrali. Oba były o punkty, oba bardzo ważne, w obu rywale mieli na boisku najlepszych piłkarzy. A jednak Polacy dwukrotnie potrafili odrobić straty i jeszcze po drodze nie wykorzystać kilku niezłych okazji. Przesiadka z topornego Brzęczka na odważnego Sousę wyszła reprezentacji na dobre. Zresztą, nie trzeba być mistrzem czytania między wierszami, by stwierdzić, które podejście bardziej pasuje samym piłkarzom.

Sousa miał sobie niewiele do zarzucenia po Euro? To wersja oficjalna. Widzimy jednak coś innego

Tyle że długo ta odwaga Sousy zakrawała wręcz o brawurę i niosła ze sobą wiele szkód. Do końca Euro pozostawał zakładnikiem swojej myśli. Zamiast szukać kompromisu między jego wymarzoną grą a ograniczeniami polskich piłkarzy, on szukał kamienia filozoficznego. Zmieniał wszystko - taktykę, ustawienie, pozycje piłkarzy, hierarchię w drużynie i rzeczoną mentalność. Za dużo na raz i zbyt idealistycznie. Mistrzostwa Europy to zweryfikowały. Sousa powiedział po nich, że zmieniłby tylko jedną rzecz - zdjął wcześniej Krychowiaka w pierwszym meczu ze Słowacją. Refleksja niegodna tak światłego trenera?

Tyle mieli usłyszeć kibice i dziennikarze. W rzeczywistości Portugalczyk wyciągnął z Euro znacznie więcej wniosków. Podstawowy? Że prowadzi drużynę, w której do jego wymarzonego modelu gry pasuje raptem trzech piłkarzy, a reszta nie uczy się wystarczająco szybko, by jakoś się wkomponować. I tak hybrydowe ustawienie, które było szczegółowo omawiane w pierwszych miesiącach pracy Sousy, odeszło w niepamięć, obsesyjne posiadanie piłki i chęć dominowania nad rywalami zelżało, a notoryczne rotacje i zaskakiwanie wszystkich dookoła ustąpiły miejsca stabilizacji. Naturalne poznawanie drużyny - to jedno. Uczenie się na własnych błędach - drugie.

- Drużyna rośnie - stwierdził selekcjoner po ostatnim meczu. My dodamy: rośnie przede wszystkim mentalnie, co najlepiej pokazał mecz w Tiranie - z wszech miar trudny, bo o wielką stawkę, z agresywnie grającym przeciwnikiem, przy rozkrzyczanych kibicach i z nieoczekiwaną przerwą w końcówce, która mogła rozstroić zespół. Na gorącym terenie Polacy zagrali jednak bardzo chłodno. I znów wyciągnęli wnioski z pierwszego meczu, efektowniej wygranego 4:1 w Warszawie, choć z mniejszą kontrolą nad jego przebiegiem. W rewanżu nie oddali już piłki Albańczykom i byli szczelni w obronie, a gdy wynik wisiał na włosku, wreszcie nie spanikowali i poradzili sobie z presją.

Dlaczego reprezentacja Polski rośnie? Plusy eliminacji mistrzostw świata Katar 2022

Najważniejszy cel został zrealizowany - w marcu Polska zagra w barażach mistrzostw świata. Styl bywał bardziej i mniej atrakcyjny, co jest zrozumiałe, patrząc na rozbieżności w poziomie rywali. By wyciągnąć wiążące wnioski, zabrakło w ostatnim czasie meczów z innym zespołem europejskiej klasy średniej, zbliżonym do reprezentacji Polski. Dopiero w marcu - po barażach - dowiemy się o drużynie Paulo Sousy kilka naprawdę istotnych rzeczy. Na razie mamy tylko poszlaki, które sugerują, że reprezentacja się rozwija.

Robert Lewandowski strzela właściwie co mecz - za kadencji Portugalczyka ma 11 goli i 4 asysty w 11 spotkaniach. U Brzęczka bilans był gorszy: 18 meczów, 8 goli, 6 asyst. Kapitan ma średnią goli ma nawet lepszą niż za czasów Adama Nawałki (40 meczów, 37 goli, 9 asyst). A co więcej obok Lewandowskiego rywalizacja jest najostrzejsza od lat.

Adam Buksa po pięciu meczach w reprezentacji ma pięć goli, Karol Świderski wyrósł na piłkarza od najważniejszych dotknięć piłki i oddanego żołnierza Sousy. Teraz po kontuzjach wracają Arkadiusz Milik i Krzysztof Piątek. Pierwszy wydaje się być ulubieńcem Sousy, bo nawet gdy nie przyjeżdżał na zgrupowania, selekcjoner wciąż o nim wspominał i powtarzał, że ma wielką jakość. Drugi - ma nosa do zdobywania bramek i w reprezentacji nie zawodził nawet wtedy, gdy nie szło mu w Milanie i Herthcie Berlin. Każdy z tych napastników ma inną charakterystykę i może przydać się Sousie do wykonania innych zadań. Świderski nie porozpycha się z obrońcami tak, jak Buksa i nie wygra z nimi tyle pojedynków główkowych, ale wyczucie w polu karnym ma doskonałe. Milik nie pobiegnie do piłki tak szybko, jak Świderski, ale może pasować do Lewandowskiego najlepiej ze wszystkich. Piątek wydaje się z kolei jokerem idealnym, dla którego pół godziny na zdobycie bramki to dużo.

Ciekawie jest też w środku pola. Rywalizacja o miejsce między Grzegorzem Krychowiakiem a Piotrem Zielińskim jest najbardziej wyrównana - i stojąca na najwyższym poziomie - od lat. Gwarantują ją Jakub Moder, Mateusz Klich i Karol Linetty. Solidni piłkarze z ligowych średniaków. Przy odpowiednim pomyśle selekcjonera mogą dać reprezentacji jeszcze więcej.

Jak to jest z tą grą w obronie?

Stracony z Andorą gol najbardziej godzi w wizerunek reprezentacji. Właściwie nic złego Polsce nie zrobił, bo na przebieg meczu w żaden sposób nie wpłynął, ale narracja, że reprezentacja straciła gola z osłabioną Andorą i w ogóle każdy zespół w tych eliminacjach dał radę wbić jej gola, jest wstydliwa. Paulo Sousa wydaje się do tego podchodzić jak do statystycznej ciekawostki. Bagatelizuje znaczenie traconych bramek w meczach ze słabeuszami. Dopytującym go na konferencjach prasowych dziennikarzom każe spoglądać na drugie pole karne i doceniać, że jego drużyna zdecydowanie więcej strzela niż traci.

Te najbardziej wstydliwe gole - z San Marino i Andorą - wynikały głównie z braku skupienia i większej krzywdy, poza PR-ową, reprezentacji nie zrobił. Gdy trzeba było przyłożyć się do gry w obronie - z Anglią i Albanią w Tiranie - Polacy grali bardzo dobrze. Tylko zaskakujący strzał Harry’ego Kane’a pokonał Wojciecha Szczęsnego. Szeroką i drobiazgową analizę gry reprezentacji w obronie przeprowadził niedawno na prośbę Sport.pl trener-analityk Mariusz Kondak. Po tamtej lekturze łatwiej o wnioski dotyczące gry w obronie.

Podsumowując. Baraże? Są. Rozstawienie? Trzeba o nie powalczyć w poniedziałkowym meczu. Pewne zwycięstwa z Albanią, Andorą i San Marino? Są. Niezłe mecze z Anglią? Jak najbardziej. Rozwój drużyny? Dostrzegalny. Margines do rozwoju? Wciąż spory. Pewność co do tej reprezentacji? Nadal niewielka, bo od meczu ze Szwecją pozostaje niesprawdzona z rywalem o zbliżonej klasie. Trzeba czekać do marca. Wtedy kibice dostaną emocje, dziennikarze odpowiedzi na wiele pytań, a Paulo Sousa bilety. Do Kataru albo z powrotem do Portugalii.