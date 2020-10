Znany następca Michniewicza? "Prawdopodobnie zdecydują się na ten wariant"

Czesław Michniewicz po raz ostatni poprowadzi reprezentację Polski do lat 21, która we wtorek zmierzy się z Bułgarią w el. Euro U-21. Portal meczyki.pl ujawnił, kto prawdopodobnie zostanie jego następcą. W ostatnim spotkaniu kwalifikacyjnym na turniej finałowy młodzieżową kadrę ma przejąć Maciej Stolarczyk, obecny selekcjoner Polski do lat 17.

