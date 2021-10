Piłkarz Realu wypadł z meczu kadry przez nietypowy uraz. "Bezwzględny odpoczynek"

Według informacji, które udzielił brazylijski związek Casemiro nie zdołał nawet dotrzeć na zgrupowanie reprezentacyjne. - Byliśmy w stałym kontakcie z Realem Madryt i zawodnikiem. Otrzymaliśmy z klubu wyniki badań i raport medyczny wskazujący na proces infekcyjny w zębie mądrości ze wskazaniem na bezwzględny odpoczynek i niemożność treningu w ciągu najbliższych pięciu dni - wyjaśnił kontuzję pomocnika Rodrigo Lasmar, lekarz reprezentacji Brazylii.

Casemiro nie pojedzie na zgrupowanie przez zęby mądrości. Tite powołał już kogoś w miejsce Brazylijczyka

Nie wiadomo, co teraz czeka Casemiro. Zgrupowanie reprezentacji Brazylii potrwa co najmniej do 15 października. Oznacza to więc, że teoretycznie Casemiro mógłby dołączyć do swoich kolegów z drużyny narodowej i zagrać w jednym meczu. Selekcjoner kadry Tite podjął już także decyzję o powołaniu innego pomocnika w miejsce zawodnika Realu Madryt. Na zgrupowanie pojechał Douglas Luiz z Aston Villi.

Reprezentacja Brazylii to lider eliminacji MŚ w Ameryce Południowej. Zespół prowadzony przez Tite nie przegrał ani jednego meczu. Bilans Brazylijczyków to osiem zwycięstw w ośmiu meczach (24 pkt). Obecnie zespół przygotowuje się do trzech meczów. Na zgrupowaniu piłkarze przebywają od kilku dni, a pierwsze spotkanie rozegrane zostanie w piątek (8 października) z Wenezuelą. Następnie w niedzielę (10 października) drużyna zagra z Kolumbią i ostatni mecz 15 października na własnym stadionie z Urugwajem.

W mediach społecznościowych CBF Futebol (Brazylijski Związek Piłki Nożnej) można na bieżąco oglądać postępy zawodników przed kolejnymi meczami. Na zgrupowaniu pojawili się m.in. Neymar z Paris Saint-Germain, Ederson i Gabriel Jesus z Manchesteru City czy Fred z Manchesteru United.