Polak wyłowił prawdziwego giganta. Walka o mistrzostwo świata. "Ale sztuka!"

Zbiornik Lac De Madine na północy Francji - na wschód od Paryża - to królestwo karpi. To tam od poniedziałku trwają mistrzostwa świata w wędkarstwie karpiowym. Tytułu bronią Polacy. Zespół Dreambaits w składzie: Dariusz Lesznar, Andrzej Krawczyk i Łukasz Cybulski. Ale we Francji jest kilkudziesięciu naszych wędkarzy. W tym Marcin Kulig i Kamil Góra. To ten drugi we wtorek - a więc w drugim dniu zawodów - złowił jak na razie największego karpia.

"Cóż, ostatnia noc była fantastyczna dla wędkarzy! Pierwsze zdjęcie przedstawia Kamila Górę z karpiem, który ważył 24 kg. To obecnie największa ryba złowiona w zawodach i rekord życiowy Kamila" - napisali organizatorzy na Facebooku, gdzie Góra, który we Francji wędkuje w parze z Kuligiem, odebrali też wiele gratulacji. "Brawo panowie, pięknie. Ale sztuka! Polska siła!" - piszą zachwyceni internauci.

Wyniki World Carp Classic można na bieżąco śledzić w internecie. Są informacje o złowionych rybach, jest aktualizowana klasyfikacja generalna. Zespoły wiedzą, na jakich są miejscach i jaki wynik mają ich rywale. Ale tylko do piątku. Przed ostatnią nocą zawodów organizatorzy nie informują już o złowionych rybach, a ogłoszenie zwycięzców następuje poprzez odpalenie racy na stanowisku zwycięskiej ekipy. Pod uwagę bierze się trzy największe sztuki.

Aktualne miejsca Polaków World Carp Classic (za karpmax.pl):

8 - Mariusz Posmyk, Jerzy Czogalla, Łukasz Skrzypiec: 28,3 kg (22,3 kg; 6 kg); st. 49

11 - Dariusz Lesznar, Andrzej Krawczyk, Łukasz Cybulski: 26,1 kg (18,9 kg; 7,2 kg); st. 27

12 - Marcin Kulig, Kamil Góra: 24 kg (jedna ryba): st. 97

13 - Marcin Mizera, Czesław Parteka, Norbert Hryć: 21,5 kg (jedna ryba); st. 101

18 - Krzysztof Charmuszko, Karol Olejnik, Tomasz Kwaśniak: 10 kg (jedna ryba); st. 74

Klasyfikacja drużynowa:

2 - Team Poland (Mariusz Posmyk, Jerzy Czogalla, Łukasz Skrzypiec; Henryk Kolender, Wojciech Kedzierski, Tomasz Krupa)

3 - Ultimate Products (Leszek Rutecki, Krzysztof Mróz, Michał Majewski; Marcin Mizera, Czesław Parteka, Norbert Hryć)

5 - Team Polska (Jarosław Gulej, Robert Budziński, Jarosław Dąbrowski, Krzysztof Charmuszko, Karol Olejnik, Tomasz Kwaśniak)

Najważniejsza w łowieniu karpi jest taktyka

Część z Was pewnie zastanawia się, dlaczego artykuły o łowieniu karpi pojawiają się na Sport.pl. Odpowiedź jest bardzo prosta: to sport jak każdy inny. Z zawodami różnej rangi, klasyfikacjami, ale też z szacunkiem do rywali i przede wszystkim do ryb.

- W karpiowaniu przygotowanie fizyczne nie odgrywa tak ważnej roli jak w innych sportach. Ale nie ukrywam, że dobra kondycja pomaga w rywalizacji. Zwłaszcza przy wywożeniu zestawów pontonem na kilkaset metrów. A jak wieje i na jeziorze jest wysoka fala, to poprzeczka idzie w górę. Zwłaszcza że na takich zawodach jak World Carp Classic nie holuje się ryb do brzegu, po każdą płynie się pontonem, więc trochę siły i kondycji nie zaszkodzi. Ale najważniejsza w łowieniu karpi jest taktyka - mówił nam w zeszłym roku Gabriel Starzec, który w 2014 roku razem Andrzejem Walczakiem i Krzysztofem Charmuszko zdobył dla Polski mistrzostwo świata w łowieniu karpi (więcej tutaj >>).