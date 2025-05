Iga Świątek udanie rozpoczęła tegoroczny turniej wielkoszlemowy Roland Garros. 23-letnia Polka pokonała 6:3, 6:3 w I rundzie Słowaczkę Rebeccę Sramkovą (42. WTA). - Wydawało się, że po 34 minutach skończą się kłopoty Igi Świątek w 1. rundzie Roland Garros, ale broniąca tytułu Polka sama przysporzyła sobie potem jeszcze nerwów. Ostatecznie pokonała na otwarcie słowacką tenisistkę Rebeccę Sramkovą 6:3, 6:3. Ale nie wymazała - przynajmniej na razie - znaków zapytania, które pojawiały się przy niej przed paryską imprezą wielkoszlemową - pisała w relacji z meczu Agnieszka Niedziałek, dziennikarka Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz wciąż pomaga Idze Świątek? Ferszter: Powinna się wytłumaczyć przed dziennikarzami

Media: Napięcia w zespole Igi Świątek stały się widoczne

Niestety, światowe media teraz zamiast o wysokiej formie czy sukcesach Igi Świątek, to piszą o jej problemach, relacjach z psycholog Darią Abramowicz itd.

"Burzliwy związek Igi Świątek z psycholog budzi obawy na French Open" - to tytuł artykułu z Motociclismo.pt.

"Kariera tenisowa Świątek jest w kryzysie z powodu "zakłóconej relacji" z członkiem drużyny. Ostatnie problemy Świątek na kortach ziemnych wzbudziły obawy o jej formę w dążeniu do piątego zwycięstwa we French Open. Pośród tych wyzwań pojawiły się doniesienia o napiętych relacjach z jej psycholog - Darią Abramowicz. Napięcia w zespole stały się widoczne. Podczas meczu w Indian Wells wybuch złości Świątek do sztabu zasugerował ukryte problemy w systemie wsparcia zawodniczki" - dodaje dziennikarz.

Uważa on, że teraz przed Igą Świątek kluczowy moment w karierze.

Zobacz: Gruchnęło o kontuzji przed meczem Świątek - Raducanu. "Ogromne obawy"

"Podczas gdy Swiątek stawia czoła wyzwaniom na korcie i poza nim, w centrum uwagi pozostaje jej zdolność do pokonywania przeciwności losu i odzyskiwania zwycięskiej passy. Podczas gdy fani i krytycy uważnie obserwują jej występy, Świątek staje w obliczu kluczowego momentu w swojej karierze, starając się ugruntować pozycję jednej z najlepszych zawodniczek świata" - czytamy.

W środę Świątek w II rundzie Rolanda Garrosa zagra z Brytyjką Emmą Raducanu (41. WTA). Będzie to trzeci pojedynek na korcie centralnym (pierwszy rozpocznie się o godz. 11). Relacja na żywo z tego meczu na Sport.pl. i w aplikacji mobilnej Sport.pl.