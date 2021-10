Odwołane! Niemcy rezygnują z organizacji turnieju skoków w tym sezonie

Miniturniej Willingen Five po raz pierwszy pojawił się w trakcie sezonu 2017/2018. Na niego składały się piątkowe kwalifikacje oraz sobotnie i niedzielne zawody. Wtedy zwycięzca cyklu otrzymywał 25 tys. euro. Od sezonu 2020/2021 turniej zmienił nazwę na Willingen Six, a pod uwagę wzięto jeszcze niedzielne kwalifikacje. Zwycięzca wtedy otrzymywał 15 tys. euro, a za drugie i trzecie miejsce można było otrzymać odpowiednio 10 i 5 tys. euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Wojna technologiczna w skokach narciarskich. Jak powstaje kombinezon skoczka?

Turniej Willingen Six został odwołany. "Może w przyszłym sezonie będziemy mogli zaoferować tę nagrodę"

Organizatorzy konkursów Pucharu Świata w Willingen poinformowali, że turniej Willingen Six nie odbędzie się w sezonie 2021/2022. Taka decyzja wynika z dodatkowej organizacji Pucharu Świata w skokach narciarskich kobiet. "Z tego powodu w tym sezonie nie zostanie wręczona dodatkowa nagroda za wygraną w cyklu Willingen Six. Być może w przyszłym sezonie będziemy mogli zaoferować zawodnikom tę dodatkową nagrodę" - powiedziała Julia Tielmann z komitetu organizacyjnego PŚ w Willingen.

Na skoczni Muehlenkopfschanze w Willingen rozegranych zostanie aż pięć konkursów. W piątek 28 stycznia odbędzie się konkurs drużyn mieszanych, natomiast w sobotę 30 i niedzielę 31 stycznia - konkursy indywidualne kobiet oraz mężczyzn. Tym samym Kamil Stoch nie będzie miał okazji wygrać miniturnieju po raz drugi w karierze. Dwukrotny zdobywca Kryształowej Kuli triumfował w klasyfikacji Willingen Five w 2018 roku.

Poza Kamilem Stochem zwycięzcami miniturnieju Willingen Five oraz Willingen Six byli Ryoyu Kobayashi, Stephan Leyhe oraz Halvor Egner Granerud. Zmagania Pucharu Świata w Willingen będą ostatnimi dla skoczków przed Zimowymi Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie, które będą rozgrywane od 4 do 20 lutego przyszłego roku.