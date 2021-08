W środę poznamy nowego prezesa PZPN! Jak wygląda głosowanie delegatów?

17 sierpnia jest ostatnim dniem rządów Zbigniewa Bońka w Polskim Związku Piłki Nożnej. Były reprezentant Polski objął to stanowisko w 2012 roku, zastępując Grzegorza Latę. Swoje obowiązki pełnił przez dwie kadencje, choć ta druga została przedłużona o rok z powodu pandemii koronawirusa. Już 18 sierpnia natomiast w Warszawie odbędą się wybory nowego sternika PZPN.

Wybory prezesa PZPN 2021. Kto startuje?

W środowych wyborach wystartuje tylko dwóch kandydatów. Będą to Marek Koźmiński i Cezary Kulesza. Pierwszy z nich to były reprezentant Polski i srebrny medalista olimpijski z 1992 roku. Od początku kadencji Zbigniewa Bońka zasiadał w zarządzie PZPN na stanowisku wicedyrektora - początkowo ds. zagranicznych, a następnie ds. szkoleniowych.

Drugi z kandydatów to również były piłkarz, ale zdecydowanie mniej utytułowany od swojego przeciwnika. Większe sukcesy Kulesza odnosił w biznesie, a dokładnie w branży muzycznej. W latach 2010-2021 był prezesem zarządu Jagiellonii Białystok, ale podobnie jak Koźmiński zasiadał także w zarządzie PZPN podczas obu kadencji Zbigniewa Bońka. Sprawował funkcję wicedyrektora ds. piłkarstwa profesjonalnego.

Wybory prezesa PZPN 2021. Jak wygląda głosowanie? Kto może wziąć w nim udział?

Wybory prezesa PZPN odbędą się w środę 18 sierpnia w jednym z warszawskich hoteli. Posiedzenie ma się rozpocząć o godzinie 10:30. Na sali zasiądzie mniej osób niż zwykle (ok. 300) z uwagi na ograniczenia spowodowane pandemią Covid-19. Będą to m.in. delegaci, zaproszeni goście, członkowie honorowi związku i akredytowani przedstawiciele mediów.

Prezesa Polskiego Związku Piłki Nożnej na czteroletnią kadencję wybierze 118 delegatów. 60 z nich to przedstawiciele wojewódzkich związków piłki nożnej, a podział mandatów zależy od liczby klubów w danym okręgu. 50 delegatów to przedstawiciele futbolu zawodowego - klubów ekstraklasy (każdy po dwa głosy) i pierwszej ligi (każdy po jednym głosie). Trzy osoby deleguje Stowarzyszenie Trenerów Piłki Nożnej, po dwie środowisko futbolu kobiecego i futsalu, a jedną środowisko sędziowskie.

Ponieważ w tegorocznych wyborach startuje tylko dwóch kandydatów, odbędzie się tylko jedna tura głosowania. Do zwycięstwa potrzebne będzie otrzymanie ponad 50 procent głosów wszystkich delegatów. Pod głosowanie zostanie poddany także wybór pozostałych członków zarządu.