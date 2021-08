Kacper Kozłowski podjął decyzję ws. transferu. "Potrzebuje pół roku"

Kacper Kozłowski jest zdecydowanie jednym z najbardziej pożądanych polskich talentów na rynku transferowym. Od czasu powołania do reprezentacji Polski i występu na Euro 2020 trwa dyskusja na temat możliwego odejścia 17-latka do zagranicznego klubu. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie nastąpi to już tego lata.

Bez względu na to gdzie Kozłowski odejdzie, to najprawdopodobniej zostanie najdroższym zawodnikiem w historii ekstraklasy i pobije rekord Jakuba Modera, który przeniósł się z Lecha do Brighton za 11 milionów euro. Tak wynika przynajmniej z dotychczasowych doniesień medialnych, które wskazują na zainteresowanie 17-letnim pomocnikiem takich klubów jak FC Barcelona, Juventus, Borussia Dortmund czy Manchester United.

Sam piłkarz podkreślił jednak w niedawnym wywiadzie z portalem weszlo.com, że zostanie jeszcze w Pogoni Szczecin, ale jest już dogadany z władzami klubu co do terminu odejścia. - Jestem w Pogoni dopiero sezon w pierwszej jedenastce. Przynajmniej jeszcze pół roku-rok potrzebuję na zaadaptowanie się. I wtedy chciałbym odejść. Wszystko jest dogadane z prezesami i oni też tak samo uważają - zapewnił Kozłowski.

Młody pomocnik zaznaczył także, że odejdzie tylko do takiej drużyny, w której będzie mógł walczyć o grę w pierwszym zespole. - Gdy pójdę zagranicę, to po to, by grać w pierwszym zespole, a nie U-18. Nie mam zamiaru schodzić niżej. Nie szedłbym do klubu, który jest olbrzymi, ale miałbym grać np. w Primaverze - zaznaczył. - Nie myślałem jeszcze o żadnej ofercie, bo chcę póki co zostać w Pogoni. Czasami się pytam, czy coś nowego się pojawiło. Ale bardziej z ciekawości, a nie dlatego, że myślę nad zmianą klubu. Po prostu fajnie wiedzieć, co się dzieje wokół ciebie - zakończył Kozłowski.