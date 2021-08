Kolejny Polak może trafić do ligi rosyjskiej. "Dla niego to krok do przodu"

Tomasz Kędziora od 2017 roku występuje w barwach Dynama Kijów. Przeniósł się wtedy z Lecha Poznań za 1,5 miliona euro. Od tamtej pory rozegrał w barwach ukraińskiego klubu 159 spotkań, w których strzelił sześć bramek i zaliczył 18 asyst.

Teraz wszystko wskazuje jednak na to, że po czterech latach pobytu na Ukrainie Kędziora może zmienić klub i zostać kolejnym Polakiem w lidze rosyjskiej. Według doniesień portalu footballtransfers.com 27-letnim obrońcą zainteresowane jest CSKA Moskwa.

Rosyjski klub jest w stanie zapłacić za Tomasza Kędziorę 2 miliony euro, czyli więcej niż Dynamo zapłaciło Lechowi w 2017 roku. Dla 27-latka może to być krok do przodu, ponieważ trafiłby do silniejszej ligi. Straciłby jednak szansę na grę w Lidze Mistrzów, którą miałby zapewnioną w Kijowie, ponieważ CSKA zajęło dopiero 6. miejsce w lidze w poprzednim sezonie. Oba kluby również pozostają w dobrych relacjach. Niedawno wynegocjowały ze sobą wypożyczenie z CSKA do Dynamo Illy Shkurina.

Od czasu przeprowadzki do Kijowa Tomasz Kędziora regularnie występuje w reprezentacji Polski, w której zadebiutował w listopadzie 2017 roku. Do tej pory zaliczył w narodowych barwach 23 występy.