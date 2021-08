Franciszek Smuda podał swojego faworyta do mistrzostwa. Nie jest to Legia

Franciszek Smuda jest byłym selekcjonerem reprezentacji Polski, a także byłym trenerem Lecha Poznań, którego prowadził w latach 2006-09. Największymi sukcesami "Franza" w Poznaniu były trzecie miejsce w ekstraklasie, Puchar Polski oraz awans do 1/16 finału Pucharu UEFA. Wszystko to miało miejsce w sezonie 2008/09.

REKLAMA

Zobacz wideo Raków gra dalej w Europie. "W starciu z Gent nie stawiam ich na straconej pozycji"

Teraz Lech Poznań pod wodzą Macieja Skorży chce po siedmiu latach przerwy znów być najlepszy w ekstraklasie. - Lech od dłuższego czasu walczy o tytuł, jest tam świetny klimat, niesamowity, szczególnie gdy się robi mistrzostwo i gra w europejskich pucharach - przyznawał Franciszek Smuda w programie Interii "Studio Ekstraklasa".

Zdaniem byłego selekcjonera reprezentacji to właśnie Lech jest głównym faworytem to tytułu. - Powiem szczerze, ta liga jest wyrównana, kilka zespołów będzie walczyło o tytuł, ale w tym momencie Lech jest faworytem numer 1 do mistrzostwa - mówił.

To będzie ten rok? Lokomotywa Kolejorza rozpędzona na start jubileuszowego sezonu. Skorża przywróci klub na tron?

Na czym doświadczony trener, prowadzący obecnie czwartoligową Wieczystą Kraków, opiera swoją opinię? - Gra Lecha Poznań mi imponuje na początku tego sezonu. To doświadczony zespół, w którym nawet najmłodsi zawodnicy mają już spore doświadczenie. Tego lata klub dokonał solidnych wzmocnień i ma bardzo silną kadrę - argumentował Smuda.

Po czterech kolejkach sezonu 2021/22 Lech Poznań jest liderem ekstraklasy z dorobkiem 10 punktów. W następnym spotkaniu zespół Macieja Skorży podejmie na własnym stadionie wicelidera - Lechię Gdańsk. To spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę 22 sierpnia o godzinie 17:30.