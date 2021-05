Wielka awantura z udziałem całych drużyn w finale Pucharu Serbii podczas rzutów karnych! [WIDEO]

W finale Pucharu Serbii, w którym mierzyli się Partizan Belgrad i Crvena Zvezda nie brakowało emocji, choć na bramki trzeba było czekać bardzo długo. W podstawowym czasie gry padł bezbramkowy remis i potrzebna była dogrywka. W niej jednak także nie padły bramki, więc o losach finału decydować musiały rzuty karne.

REKLAMA

Zobacz wideo Ile podczas pandemii zarobiły kluby Ekstraklasy? [Studio Biznes]

Katastrofa w Interze! Zdobyli mistrzostwo, ale stracą trenera i największe gwiazdy

W nich piłkarze obydwu zespołów pewnie wykorzystywali swoje "jedenastki". Przy stanie 3:2 dla Partizana, do piłki podszedł Nikola Krstović. Pewnie pokonał bramkarza rywali, po czym ruszył do niego z krzykiem. Bramkarz Partizana sięgnął po piłkę i przyłożył mu ją do twarzy. Krstović upadł na murawę, a na murawie zaczęła się wielka awantura, w którą włączyli się niemal wszyscy przedstawiciele obydwu klubów.

Ostatecznie w finale lepsza okazała się Crvena Zvezda, która wygrała 4:3, dzięki znakomitej postawie Milana Borjana. Bramkarz Crveny obronił dwa strzały. Jego zespół sięgnął tym samym po dublet w Serbii - oprócz Pucharu wygrali także ligę, nie ponosząc w tym sezonie ani jednej porażki.